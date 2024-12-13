Crie Aplicações Vencedoras com um Criador de Vídeos para Admissão em Faculdades

Crie histórias envolventes com capacidades de texto-para-vídeo para impressionar oficiais de admissão.

Crie um vídeo de inscrição para faculdade de 60 segundos onde um estudante compartilha sua jornada pessoal, destacando experiências-chave e aspirações para o campo escolhido. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando fotos pessoais e pequenos clipes de vídeo, acompanhados por uma narração autêntica gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, direcionada a oficiais de admissão que valorizam narrativas individuais e perspectivas únicas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um portfólio de vídeo dinâmico de 45 segundos mostrando a criatividade e os talentos diversos de um estudante em uma disciplina artística ou técnica específica. Esta peça visualmente rica deve incorporar vários meios da biblioteca de mídia do HeyGen, demonstrando habilidades com um estilo visual e de áudio vibrante e energético, e utilizar texto-para-vídeo a partir de roteiro para descrições de projetos sem interrupções, visando membros de comitês de admissão que buscam candidatos inovadores e habilidosos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo personalizado entusiástico de 30 segundos explicando por que um estudante em potencial é uma escolha ideal para uma faculdade ou programa específico, articulando razões específicas e contribuições futuras. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, mas pessoal, usando visuais nítidos e envolventes e uma narração clara e persuasiva construída sobre o recurso de templates e cenas do HeyGen para impressionar equipes de admissão específicas com uma mensagem direcionada e bem preparada.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo reflexivo de 90 segundos para admissão em faculdade onde um estudante discute a superação de um desafio significativo e seu subsequente crescimento pessoal, enfatizando resiliência e determinação. A estética visual deve ser honesta e emocionalmente ressonante, usando uma combinação ponderada de filmagens pessoais e música de fundo sutil, completa com legendas do HeyGen para clareza e acessibilidade, atraindo oficiais de admissão que priorizam caráter, autenticidade e perseverança.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Admissão em Faculdades

Crie um portfólio de vídeo envolvente para mostrar sua personalidade e conquistas, destacando-se no processo de aplicação para faculdades com facilidade.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Comece selecionando entre uma variedade de templates de vídeo profissionalmente projetados, adaptados para admissões em faculdades. Alternativamente, comece com uma tela em branco para controle criativo total.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Carregue suas próprias fotos e clipes de vídeo de sua biblioteca de mídia, ou grave vídeo diretamente na plataforma. Inclua capacidades de texto-para-vídeo para conteúdo dinâmico que destaque suas conquistas e paixões.
3
Step 3
Personalize Sua Narrativa
Enriqueça seu vídeo com narrações personalizadas ou integre avatares de IA para apresentar sua história de maneira envolvente. Utilize controles de branding para alinhar seu vídeo com seu estilo pessoal e aspirações acadêmicas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Revise seu vídeo de admissão em faculdade completo para garantir que cada detalhe brilhe. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto para visualização ideal em várias plataformas, depois exporte facilmente seu portfólio de vídeo de alta qualidade para submissões em faculdades.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre o Sucesso de Estudantes e Alunos

.

Desenvolva vídeos de IA envolventes com depoimentos de estudantes atuais e ex-alunos, impulsionando efetivamente o recrutamento e os esforços de matrícula em faculdades.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar um portfólio de vídeo único para admissão em faculdade?

O HeyGen capacita estudantes a criar um portfólio de vídeo de alta qualidade para aplicações em faculdades usando templates de vídeo personalizáveis e avatares de IA, mostrando sua personalidade e criatividade de forma autêntica.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos personalizados de aplicação em faculdades?

O HeyGen oferece ferramentas intuitivas de arrastar e soltar, capacidades de texto-para-vídeo e narrações personalizadas, permitindo que estudantes criem vídeos altamente personalizados que realmente refletem sua história única e aspirações para recrutamento estudantil.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para tornar vídeos de aceitação em faculdades impactantes?

Para tornar um vídeo de aceitação em faculdade impactante, o HeyGen fornece ferramentas robustas de edição de vídeo, uma biblioteca de mídia abrangente e opções para legendas, permitindo que estudantes mostrem efetivamente, em vez de apenas contar, suas experiências e conquistas únicas.

O HeyGen pode produzir vídeos de admissão em faculdades de qualidade profissional adequados para universidades de topo?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de admissão em faculdades profissional que permite a criação de portfólios de vídeo de alta qualidade, completos com controles de branding e redimensionamento de proporção de aspecto, garantindo uma submissão polida e impressionante para oficiais de admissão.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo