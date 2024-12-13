Desbloqueie a Criatividade da Equipe com um Criador de Vídeos de Sistemas de Colaboração

Simplifique seu fluxo de trabalho criativo com colaboração em vídeo em tempo real e avatares de IA para geração instantânea de vídeos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional dinâmico de 90 segundos direcionado a editores de vídeo remotos e equipes criativas distribuídas, mostrando o poder da colaboração em vídeo em tempo real. Este vídeo deve apresentar uma estética visual moderna e envolvente, complementada por uma narração inspiradora e autoritária. Enfatize como o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen pode transformar ideias em conteúdo polido, perfeito para projetos de edição de vídeo remotos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de treinamento corporativo de 2 minutos voltado para profissionais de marketing e equipes de comunicação corporativa, detalhando um processo eficiente de revisão e aprovação. O estilo visual e de áudio deve ser polido e autoritário, transmitindo confiança e confiabilidade. Ilustre como as "Legendas/legendas automáticas" do HeyGen facilitam a integração perfeita de feedback e garantem acessibilidade em todos os projetos de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um anúncio energético de 45 segundos para redes sociais voltado para pequenos empresários e criadores de conteúdo, destacando a criação simplificada de vídeos online. Este vídeo precisa de um estilo visual vibrante e acessível, acompanhado por uma voz entusiástica e amigável. Demonstre como os "Avatares de IA" do HeyGen podem instantaneamente dar vida ao fluxo de trabalho criativo, tornando o vídeo profissional acessível a todos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Sistemas de Colaboração

Simplifique seu fluxo de trabalho criativo e melhore a colaboração da equipe com ferramentas poderosas e integradas para produção de vídeo, desde a concepção até a exportação final.

1
Step 1
Carregar Ativos da Equipe
Comece carregando todos os seus arquivos de mídia necessários e ativos de marca em um espaço de trabalho na nuvem centralizado, aproveitando a gestão segura de arquivos e suporte a biblioteca de mídia/estoque para fácil acesso.
2
Step 2
Colaborar no Conteúdo de Vídeo
Utilize recursos integrados para colaboração em vídeo em tempo real, permitindo que sua equipe trabalhe junta em cenas e adicione avatares de IA de forma eficiente dentro do projeto.
3
Step 3
Reunir Feedback com Revisão e Aprovação
Facilite ciclos de feedback eficientes com ferramentas integradas de revisão e aprovação e recursos de chat e comentários embutidos, garantindo que todos os membros da equipe possam fornecer contribuições acionáveis diretamente na linha do tempo do vídeo.
4
Step 4
Exportar Seu Vídeo Final
Complete seu fluxo de trabalho criativo exportando seu vídeo em vários formatos e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, pronto para compartilhamento sem complicações em todas as suas plataformas, gerenciando as etapas finais com facilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produção Eficiente de Anúncios em Vídeo com IA

Permita que equipes de marketing colaborem sem complicações e criem anúncios em vídeo de alto desempenho em minutos, acelerando o lançamento de campanhas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a gestão de fluxo de trabalho de vídeo para equipes?

O HeyGen simplifica o processo criativo ao permitir a conversão eficiente de texto para vídeo a partir de roteiro e geração avançada de narração. Esta plataforma garante uma gestão de projetos sem complicações para a criação de vídeos, guiando seu conteúdo do conceito à conclusão com facilidade.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos profissionais de alta qualidade?

O HeyGen capacita os usuários com avatares de IA realistas e uma seleção diversificada de modelos e cenas para produção rápida de conteúdo. Além disso, oferece legendas robustas e redimensionamento e exportação flexíveis de proporção de aspecto, permitindo que você crie com facilidade para qualquer plataforma.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todo o conteúdo de vídeo?

Absolutamente. O HeyGen fornece controles abrangentes de branding para aplicar facilmente seu logotipo e cores da marca a cada vídeo. Este recurso, combinado com suporte extensivo a biblioteca de mídia/estoque, ajuda a garantir que todos os seus ativos visuais representem consistentemente a identidade da sua marca.

Quais opções técnicas de saída estão disponíveis no HeyGen para criação de vídeos?

O HeyGen garante versatilidade para sua criação de vídeos online ao oferecer recursos técnicos essenciais como transcrição e legendas automáticas e redimensionamento e exportação precisos de proporção de aspecto. Essas ferramentas ajudam a otimizar seus vídeos para diversos requisitos técnicos e canais de distribuição.

