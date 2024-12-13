Criador de Vídeos de Anúncio de Colaboração para Impacto Instantâneo

Anuncie parcerias sem esforço com avatares de IA, criando vídeos de anúncio envolventes em minutos.

Crie um vídeo dinâmico de anúncio de colaboração de 30 segundos direcionado a empresas e profissionais de marketing, destacando a nova parceria com um estilo visual profissional e animado, complementado por narrações claras geradas por IA para apresentar os principais benefícios. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para dar vida à sua mensagem com um toque pessoal.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de anúncio de parceria de 45 segundos, perfeito para pequenas empresas e startups. Utilize um estilo visual moderno e acessível com narração amigável, enfatizando como essa colaboração resolve um ponto de dor comum. Este vídeo deve usar efetivamente os modelos e cenas prontos da HeyGen para agilizar a criação e apresentar texto-para-vídeo a partir de roteiro para facilitar a produção.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo sofisticado de anúncio de 60 segundos para agências criativas e clientes corporativos, focando na consistência da marca e alto valor de produção. Adote uma estética visual cinematográfica e polida com música de marca personalizada, destacando a importância estratégica do novo empreendimento. Garanta a integração da marca incorporando suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante e forneça acessibilidade multilíngue por meio de legendas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 15 segundos para redes sociais para criadores de conteúdo e gerentes de redes sociais, anunciando um novo projeto conjunto empolgante. Empregue um estilo rápido e visualmente marcante, otimizado para consumo rápido em plataformas como Instagram ou TikTok. Use as legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e permita a criação rápida usando o recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro para transmitir sua mensagem de forma eficiente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio de Colaboração

Crie vídeos de anúncio de colaboração e parceria envolventes com a plataforma de vídeo intuitiva de IA da HeyGen, projetada para rapidez e acabamento profissional.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Inicie seu vídeo de anúncio escolhendo entre uma variedade de modelos profissionais ou comece com uma tela em branco na interface intuitiva da HeyGen.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA
Dê vida ao seu anúncio selecionando entre diversos avatares de IA para apresentar sua mensagem, aumentando o engajamento.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Personalize seu vídeo com as cores e logotipo da sua marca usando os controles de Branding da HeyGen, garantindo uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Renderize seu vídeo de anúncio de colaboração concluído em várias proporções de aspecto para diferentes plataformas e facilite o compartilhamento em redes sociais com apenas alguns cliques.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire com Anúncios Estratégicos

Entregue mensagens de vídeo inspiradoras para anunciar colaborações, motivando equipes e parceiros com conteúdo claro e envolvente gerado por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio de colaboração e parceria?

A HeyGen atua como um criador de vídeos de anúncio de colaboração de primeira linha, oferecendo modelos intuitivos e poderosos avatares de IA para agilizar seu processo criativo. Você pode rapidamente produzir vídeos de anúncio profissionais que refletem a identidade da sua marca, tornando as comunicações de parceria impactantes e envolventes.

Quais ferramentas alimentadas por IA a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de anúncio?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas alimentadas por IA, como avatares de IA realistas e narrações de IA integradas, para elevar seus vídeos de anúncio. Esses recursos se integram diretamente ao nosso editor de vídeo, permitindo a criação eficiente de texto-para-vídeo sem ferramentas complexas de edição de vídeo.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os vídeos de anúncio?

Absolutamente. A HeyGen fornece controles robustos de Branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores e fontes diretamente em seus vídeos de anúncio. Utilizando nossos diversos modelos e extensa biblioteca de imagens de estoque, garante-se uma aparência consistente e profissional para todas as suas comunicações.

Como posso otimizar meus vídeos de anúncio para maior alcance e engajamento usando a HeyGen?

A HeyGen permite fácil otimização para compartilhamento em redes sociais com redimensionamento flexível de proporção de aspecto para várias plataformas. Você pode incorporar efetivamente uma forte chamada para ação dentro de seus vídeos de anúncio para impulsionar o engajamento do público e maximizar o impacto da sua mensagem.

