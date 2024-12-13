Criador de Vídeos de Prospecção a Frio: Agende Mais Reuniões Mais Rápido

Aumente sua geração de leads e aumente as taxas de resposta com mensagens de vídeo personalizadas criadas usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente e dinâmico de 60 segundos para gerentes de marketing que desejam escalar esforços de vídeo personalizado, apresentando um estilo de áudio amigável e informativo que destaca a simplicidade da criação de conteúdo. A narrativa deve focar em como a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de script do HeyGen os capacita a criar e implantar facilmente mensagens personalizadas em grande volume, projetadas para agendar mais reuniões, mostrando vários casos de sucesso.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo energético de 30 segundos com cortes rápidos, inspirando proprietários de pequenas empresas que desejam se destacar dos concorrentes, apresentado com um estilo de áudio entusiasmado. Este prompt foca em como os modelos e cenas do HeyGen permitem a criação rápida de vídeos de prospecção impactantes para geração imediata de leads, provando que vídeos profissionais não exigem habilidades complexas de produção.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo polido e profissional de 50 segundos com um narrador calmo e autoritário, direcionado a recrutadores e profissionais de RH. O vídeo ilustrará como o HeyGen funciona como uma poderosa ferramenta de prospecção em vídeo, permitindo a criação de comunicações de vídeo por e-mail atraentes com geração precisa de narração, capturando efetivamente a atenção dos candidatos e transmitindo a cultura da empresa ou detalhes do trabalho com clareza.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Prospecção a Frio

Crie facilmente mensagens de vídeo impactantes e personalizadas que capturam a atenção e impulsionam o engajamento em suas campanhas de prospecção a frio.

Crie Seu Avatar de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA ou carregue o seu próprio para começar a criar uma mensagem de vídeo personalizada única para seu público.
Adicione Seu Script
Cole seu script de prospecção e utilize nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de script para animar instantaneamente seu avatar com narrações profissionais, aprimorando sua prospecção em vídeo.
Aplique a Identidade da Marca
Aplique a identidade única da sua marca com logotipos e cores personalizados usando os controles de Branding para garantir que sua ferramenta de prospecção em vídeo mantenha uma aparência profissional consistente.
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo finalizado em vários formatos de proporção usando redimensionamento e exportações de proporção, pronto para integração perfeita em seu e-mail de vídeo ou outras plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Demonstre Confiança com Vídeos de Sucesso do Cliente

Construa credibilidade e confiança em sua prospecção a frio produzindo facilmente vídeos de IA envolventes que destacam experiências positivas de clientes e resultados comprovados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus esforços de prospecção a frio?

O HeyGen transforma a prospecção a frio em experiências envolventes, permitindo que você crie mensagens de vídeo personalizadas usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de script. Isso ajuda a agendar mais reuniões e alcançar taxas de resposta aumentadas por meio de vídeos atraentes por e-mail e prospecção no LinkedIn.

O que torna o HeyGen uma ferramenta eficaz de vídeo personalizado para vendas?

O HeyGen capacita os profissionais de vendas a gerar vídeos hiper-personalizados em escala, aproveitando a criação de vídeos com IA e modelos e cenas personalizáveis. Essa eficiência na criação de mensagens de vídeo únicas aumenta significativamente a geração de leads e o engajamento.

O HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de prospecção profissional?

Com certeza. O HeyGen simplifica a prospecção de vídeos profissionais, permitindo que os usuários gerem vídeos de alta qualidade a partir de texto-para-vídeo a partir de script, utilizando diversos avatares de IA e modelos e cenas pré-construídos. Isso torna a criação de vídeos com IA acessível e eficiente para todos.

O HeyGen oferece recursos para melhorar a eficácia da prospecção em vídeo?

Sim, o HeyGen melhora significativamente a eficácia da prospecção em vídeo, permitindo uma comunicação personalizada que se destaca. Juntamente com análises valiosas de visualização e integrações robustas de CRM, o HeyGen fornece as ferramentas para medir o impacto e otimizar continuamente para aumentar as taxas de resposta.

