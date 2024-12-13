Sim, a HeyGen oferece ferramentas robustas de criação de vídeos, incluindo uma biblioteca de mídia abrangente e suporte a estoque para aprimorar seus visuais. Com saídas de alta resolução e redimensionamento flexível de proporção de aspecto, você pode garantir que seus anúncios de vídeo para cafeterias pareçam profissionais em qualquer tela, desde sites até displays em lojas.