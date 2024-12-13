A HeyGen atua como um agente de vídeo de IA automatizando a geração de vídeos de ponta a ponta para conteúdo técnico e vídeos de e-learning. Ela permite que você transforme scripts em vídeos dinâmicos com avatares de IA e narrações, simplificando a produção de conteúdo e fluxos de trabalho de edição de vídeo.