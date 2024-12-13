Criador de Vídeos de Aprimoramento de Codificação: Automatize a Criação de Vídeos

Simplifique seu processo de criação de vídeos com IA gerando vídeos a partir de JSON, aprimorados com modelos e cenas dinâmicas.

542/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 90 segundos para cientistas de dados e especialistas em automação de marketing, mostrando o poder de criar vídeos programaticamente para campanhas personalizadas. A abordagem visual deve ser de visualizações de dados dinâmicas se misturando perfeitamente com Modelos e cenas profissionais, usando uma narração entusiástica e clara gerada pela geração de Narração do HeyGen. Enfatize como essa abordagem permite a criação de conteúdo em vídeo escalável e orientado por dados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 1 minuto e 30 segundos voltado para treinadores técnicos e engenheiros de software, ilustrando como a criação de vídeos com IA pode simplificar a produção de tutoriais técnicos. O estilo visual deve ser altamente educativo, com compartilhamentos de tela nítidos de exemplos de código e anotações claras, aprimorados por visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque e legendas precisas. O áudio deve apresentar uma voz calma e articulada explicando a integração usando um SDK de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 1 minuto para desenvolvedores web e desenvolvedores de API, demonstrando como parametrizar seu vídeo para diversas plataformas de entrega de conteúdo. O estilo visual deve ser elegante e interativo, apresentando trechos de código em JavaScript que se transformam perfeitamente em diferentes saídas de vídeo, com uma narração confiante e envolvente. Destaque a flexibilidade dos avatares de IA do HeyGen e seu recurso de redimensionamento e exportação de proporção para criar vídeos usando código para diversos casos de uso.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Aprimoramento de Codificação

Aproveite o poder do código para criar, personalizar e automatizar vídeos profissionais programaticamente com eficiência e escalabilidade incomparáveis.

1
Step 1
Crie Sua Lógica de Vídeo
Defina a estrutura e o conteúdo do seu vídeo programaticamente. Use JSON ou uma abordagem orientada por dados semelhante para especificar cenas, mídia e texto para controle preciso sobre sua saída.
2
Step 2
Adicione Elementos Dinâmicos
Integre dados dinâmicos e avatares de IA envolventes parametrizando seu conteúdo de vídeo. Isso permite personalização automatizada e atualizações sem esforço em várias versões de vídeo.
3
Step 3
Gere e Orquestre
Utilize nossa robusta API REST ou SDK de vídeo para automatizar vídeos a partir de suas instruções codificadas. Nosso sistema transforma eficientemente seu roteiro e ativos em vídeo de alta qualidade usando a tecnologia Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
4
Step 4
Exporte e Escale
Distribua suas produções de forma contínua exportando seus vídeos gerados em várias proporções. Nosso serviço em nuvem escalável garante que seu conteúdo esteja pronto para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Geração Programática de Anúncios

.

Produza e personalize rapidamente vídeos de marketing e anúncios em grande volume usando código, permitindo campanhas orientadas por dados e desempenho otimizado.

background image

Perguntas Frequentes

Como os desenvolvedores podem automatizar a criação de vídeos com o HeyGen?

O HeyGen oferece ferramentas poderosas para que os desenvolvedores automatizem vídeos programaticamente. Nossa robusta API REST permite criar vídeos usando código, integrando-se perfeitamente aos seus fluxos de trabalho existentes para gerar conteúdo dinâmico em escala. Isso possibilita uma criação de vídeos com IA eficiente e escalável.

O HeyGen suporta o uso de avatares de IA em vídeos gerados?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a utilizarem avatares de IA realistas para seus projetos de vídeo. Esses avatares avançados aprimoram sua criação de vídeos com IA, proporcionando um apresentador único e envolvente sem a necessidade de filmagens tradicionais.

Quais capacidades o HeyGen oferece para geração de vídeos orientados por dados?

O HeyGen se destaca na criação de vídeos orientados por dados, permitindo que você parametrize seu conteúdo de vídeo usando dados externos. Você pode gerar vídeos a partir de JSON ou outros dados estruturados, garantindo uma saída de vídeo personalizada e dinâmica para várias aplicações. Esse recurso é ideal para produção de conteúdo em escala.

O HeyGen pode integrar-se com linguagens de programação existentes para criação de vídeos?

Absolutamente, a API do HeyGen é projetada para integração flexível, permitindo que você crie vídeos usando código na sua linguagem de programação preferida, como JavaScript. Nosso SDK de vídeo e endpoints de API tornam simples a incorporação das capacidades do criador de vídeos de aprimoramento de codificação do HeyGen diretamente em suas aplicações.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo