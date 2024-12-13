Criador de Vídeo de Código de Conduta: Simplifique o Treinamento de Conformidade

Produza vídeos de treinamento de conformidade envolventes sem esforço. Nossos avatares de IA transmitem claramente sua mensagem, economizando tempo e recursos.

Crie um vídeo de código de conduta de 1 minuto impulsionado por IA, projetado para novos funcionários, introduzindo os valores centrais da empresa de maneira clara e envolvente. O estilo visual deve ser moderno e profissional, apresentando avatares de IA realistas transmitindo mensagens-chave, complementados por uma narração calma e autoritária. Utilize o recurso de avatares de IA da HeyGen para dar vida ao código com representações diversas.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos direcionado a membros da equipe existentes, resumindo atualizações recentes de políticas com um estilo visual conciso e informativo usando texto animado e gráficos simples. O áudio deve ser uma narração clara e profissional. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter rapidamente o texto de políticas atualizadas em uma explicação visual envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de ética de 2 minutos para todos os funcionários, demonstrando dilemas éticos por meio de animações curtas baseadas em cenários com um tom de apoio e encorajamento. O estilo visual deve ser acessível e utilizar modelos pré-desenhados para garantir a consistência da marca. O recurso de Modelos & cenas da HeyGen pode simplificar o processo de criação, permitindo a rápida implantação de comunicação ética crítica.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um clipe promocional de 45 segundos para 'criador de vídeo de código de conduta' para gerentes, destacando a facilidade de criar vídeos de conduta localizados para equipes globais. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, apresentando cortes rápidos de avatares diversos da HeyGen falando diferentes idiomas, com uma trilha sonora inspiradora. Enfatize o recurso de Geração de Narração da HeyGen, permitindo rápida localização com opções multilíngues para ampla acessibilidade.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeo de Código de Conduta

Crie vídeos de código de conduta envolventes e em conformidade com IA sem esforço, simplificando seu treinamento e comunicação corporativa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de código de conduta diretamente ou de um "Gerador de Código de Conduta de IA". Nosso recurso "Texto-para-vídeo de roteiro" converte instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de "avatares de IA" realistas para apresentar seu código de conduta. Esses apresentadores digitais garantem uma entrega profissional e consistente.
3
Step 3
Personalize com Modelos e Branding
Personalize seu vídeo aproveitando nossos diversos "Modelos & cenas" para combinar com a estética da sua empresa. Incorpore seus elementos de marca para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento de Conformidade
Finalize seu conteúdo e utilize nosso recurso de "Redimensionamento de proporção & exportações" para gerar seus "vídeos de treinamento de conformidade" no formato ideal para qualquer canal de distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Atualizações Rápidas de Conformidade

Produza rapidamente clipes de vídeo concisos e envolventes para comunicação interna, garantindo a disseminação oportuna de mudanças ou lembretes de políticas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de código de conduta impulsionados por IA?

A HeyGen permite que você transforme facilmente roteiros de texto em vídeos de código de conduta envolventes, impulsionados por IA, usando avatares de IA realistas e tecnologia avançada de texto-para-vídeo. Isso simplifica a produção de comunicação de conformidade vital para sua organização.

A HeyGen pode personalizar a saída do Gerador de Código de Conduta de IA para necessidades específicas de treinamento corporativo?

Com certeza. O editor de vídeo de IA da HeyGen permite ampla personalização com controles de marca, modelos e uma biblioteca de mídia. Você pode adaptar o conteúdo do seu vídeo de treinamento de ética para corresponder precisamente às suas necessidades de treinamento corporativo.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeo de código de conduta eficiente?

A HeyGen integra recursos robustos como narrações multilíngues, legendas automáticas e uma ampla gama de modelos e cenas para acelerar sua produção de vídeo. Isso permite a criação rápida de vídeos de treinamento de conformidade abrangentes sem edição extensa.

A HeyGen é adequada para mais do que apenas vídeos de código de conduta?

Sim, a HeyGen é um editor de vídeo de IA versátil, perfeito para criar vários vídeos explicativos e conteúdo de treinamento corporativo além de apenas vídeos de código de conduta. Sua interface intuitiva e recursos poderosos a tornam uma excelente escolha para qualquer necessidade de vídeo envolvente.

