Crie um vídeo de código de conduta de 1 minuto impulsionado por IA, projetado para novos funcionários, introduzindo os valores centrais da empresa de maneira clara e envolvente. O estilo visual deve ser moderno e profissional, apresentando avatares de IA realistas transmitindo mensagens-chave, complementados por uma narração calma e autoritária. Utilize o recurso de avatares de IA da HeyGen para dar vida ao código com representações diversas.

