Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animado conciso de 45 segundos para funcionários existentes que precisam de uma atualização sobre prevenção de assédio, enfatizando a ética de respeito no local de trabalho. O estilo de animação envolvente deve apresentar visuais vibrantes e um tom amigável e informativo, garantindo que os princípios-chave sejam facilmente compreendidos. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para converter rapidamente um roteiro de política clara neste módulo de treinamento impactante.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo profissional de 50 segundos voltado para todos os funcionários, atuando como uma introdução impactante ao treinamento anual de conformidade sobre ética geral no local de trabalho. Este vídeo deve adotar uma estética de série de TV cinematográfica, aproveitando o suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para integrar filmagens de alta qualidade que estabeleçam um tom sério, mas envolvente. A narrativa sublinhará sutilmente a importância crítica de aderir aos padrões da empresa, reforçada por uma narração clara e autoritária.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento de código de conduta de 30 segundos projetado para funcionários que lidam com dados sensíveis, apresentando um cenário rápido da vida real demonstrando as melhores práticas de privacidade de dados. A abordagem visual deve ser direta e concisa, com texto na tela reforçando os principais pontos, e garantir acessibilidade utilizando o recurso de legendas/capítulos do HeyGen para todos os diálogos. Uma narração clara e instrutiva guiará o espectador pela ação correta.
Como Funcionam os Vídeos de Treinamento de Código de Conduta

Crie vídeos de treinamento de código de conduta envolventes e eficazes que ressoem com sua equipe e reforcem o comportamento ético no local de trabalho.

1
Step 1
Crie Roteiros de Treinamento Envolventes
Desenvolva seu roteiro, destacando pontos-chave para um treinamento de conformidade eficaz. Use o recurso de texto para vídeo do HeyGen para transformar instantaneamente seu conteúdo escrito em cenas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA Realistas
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA do HeyGen para representar visualmente papéis em cenários da vida real, dando vida ao seu treinamento de código de conduta.
3
Step 3
Adicione Branding ao Seu Vídeo
Personalize seu vídeo com os controles de branding do HeyGen, incorporando o logotipo e as cores da sua empresa para reforçar sua mensagem organizacional sobre ética no local de trabalho.
4
Step 4
Exporte Módulos de Treinamento Acessíveis
Garanta que seus módulos de treinamento de 5 minutos sejam inclusivos adicionando legendas/captions automáticas do HeyGen. Exporte seus vídeos finais em vários formatos para fácil distribuição.

Simplifique Tópicos Éticos Complexos

Explique claramente dilemas éticos complexos e regras de conformidade, tornando os vídeos de treinamento de código de conduta acessíveis e fáceis de entender para todos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar nossos vídeos de treinamento de código de conduta?

O HeyGen permite a criação de vídeos de treinamento de código de conduta altamente envolventes, transformando roteiros em narrativas dinâmicas baseadas em drama com avatares de IA. Isso possibilita séries de estilo cinematográfico de TV com diversos cenários da vida real, tornando o treinamento ético dos funcionários verdadeiramente impactante.

O HeyGen pode ajudar a criar treinamentos de conformidade personalizados rapidamente?

Sim, o HeyGen agiliza a produção de treinamentos de conformidade personalizados, ideal para módulos de integração e atualização. Você pode gerar rapidamente módulos de treinamento concisos de 5 minutos com sua marca, garantindo uma educação consistente e profissional sobre ética no local de trabalho em toda a sua organização.

Quais recursos o HeyGen oferece para treinamento ético acessível aos funcionários?

O HeyGen prioriza a acessibilidade para treinamento ético dos funcionários por meio da geração automática de legendas e closed captions. Isso garante que conteúdos cruciais, como módulos de prevenção de assédio, estejam prontamente disponíveis e compreensíveis para todos os funcionários, melhorando o aprendizado e a compreensão geral.

Como o HeyGen torna dilemas éticos complexos compreensíveis?

O HeyGen simplifica dilemas éticos complexos aproveitando avatares de IA e animações envolventes para apresentar cenários da vida real. Essa abordagem transforma conceitos abstratos em módulos de treinamento interativos e relacionáveis, promovendo uma compreensão mais profunda e melhor tomada de decisão entre os funcionários.

