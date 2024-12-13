Gerador de Explicações sobre Código de Conduta: Criação de Vídeos com IA Fácil

Simplifique a conformidade e o onboarding para equipes de RH com vídeos explicativos envolventes, aproveitando avatares de IA para uma comunicação profissional e consistente.

Imagine um vídeo dinâmico de 45 segundos, voltado para equipes de RH, destacando a facilidade e o poder de um gerador de explicações sobre código de conduta. Com um estilo visual polido e autoritário, complementado por uma narração clara e envolvente, este vídeo deve demonstrar como as equipes podem produzir facilmente vídeos explicativos envolventes a partir de um simples roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, simplificando a comunicação de políticas vitais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos, especificamente direcionado a novos funcionários, que introduza suavemente o essencial do código de conduta dos funcionários e destaque os padrões éticos da empresa. Este vídeo deve adotar uma estética visual amigável e tranquilizadora, apresentando uma voz calorosa e informativa, enquanto utiliza os avatares de IA do HeyGen para transmitir a mensagem de forma envolvente e memorável para os novos contratados.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo explicativo nítido de 30 segundos voltado para líderes empresariais e responsáveis pela conformidade, destacando os benefícios estratégicos de uma ferramenta avançada de código de conduta com IA. Com um design visual elegante e profissional e um tom autoritário, o vídeo deve transmitir poderosamente como essa inovação ajuda as organizações a mitigar riscos de forma eficaz. Utilize a geração de Narração do HeyGen para entregar uma mensagem clara, concisa e impactante.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo visualmente atraente de 45 segundos, criado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH, que apresente elegantemente a versatilidade de um modelo de código de conduta. O vídeo deve empregar um estilo visual moderno e adaptável, demonstrando vividamente amplas opções de personalização para integração perfeita da marca da empresa. Utilize os robustos Modelos & cenas do HeyGen para mostrar como os usuários podem adaptar facilmente esses documentos cruciais à identidade única de sua organização.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Explicações sobre Código de Conduta

Gere vídeos explicativos claros e envolventes para seu código de conduta, garantindo que sua equipe compreenda e adira aos padrões éticos sem esforço.

1
Step 1
Insira o Conteúdo da Sua Política
Comece inserindo o roteiro da sua política de código de conduta. A capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen o converterá em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar visualmente sua mensagem, tornando seu explicador envolvente e relacionável para sua equipe.
3
Step 3
Marque e Refine Seu Vídeo
Aplique os controles de Marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que seu vídeo explicativo se alinhe perfeitamente com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte para Ampla Distribuição
Exporte facilmente seu vídeo finalizado usando redimensionamento de proporção e exportações, pronto para compartilhamento com equipes de RH para onboarding ou treinamento de conformidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique Atualizações de Políticas Eficazmente

.

Produza rapidamente clipes de vídeo concisos e envolventes para anunciar atualizações do código de conduta, promovendo conscientização proativa e mitigando riscos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de uma explicação sobre o código de conduta dos funcionários?

A ferramenta de código de conduta com IA do HeyGen permite que as equipes de RH gerem rapidamente vídeos explicativos envolventes a partir de texto, garantindo que os funcionários compreendam padrões éticos vitais e conformidade durante o onboarding. Este processo eficiente ajuda a mitigar riscos associados à má comunicação.

Posso personalizar os vídeos do código de conduta para corresponder à marca da minha empresa?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa. Você pode usar modelos personalizáveis e avatares de IA para alinhar cada vídeo de política de código de conduta com a identidade específica da sua marca.

Qual é o processo para gerar um vídeo de código de conduta com o HeyGen?

Com a ferramenta de código de conduta com IA do HeyGen, você simplesmente insere seu roteiro ou utiliza um modelo de código de conduta pré-desenhado. O HeyGen então o transforma em um vídeo explicativo envolvente usando avatares de IA e narrações, pronto para seu treinamento de conformidade.

Como os explicadores com IA do HeyGen ajudam a mitigar riscos e melhorar a conformidade?

Os vídeos explicativos envolventes do HeyGen, com avatares de IA e narrações claras, comunicam efetivamente padrões éticos e detalhes sobre ações disciplinares. Isso melhora a compreensão dos funcionários, aprimorando a conformidade geral e ajudando a mitigar riscos potenciais para sua organização.

