Imagine um vídeo dinâmico de 45 segundos, voltado para equipes de RH, destacando a facilidade e o poder de um gerador de explicações sobre código de conduta. Com um estilo visual polido e autoritário, complementado por uma narração clara e envolvente, este vídeo deve demonstrar como as equipes podem produzir facilmente vídeos explicativos envolventes a partir de um simples roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, simplificando a comunicação de políticas vitais.

Gerar Vídeo