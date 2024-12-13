Capacite suas equipes de L&D e educadores a criar vídeos de treinamento impactantes com um gerador de vídeo AI. Projete um vídeo de 1 minuto mostrando como conceitos técnicos complexos podem ser simplificados através de um estilo visual profissional, claro e informativo, complementado por uma narração amigável. Destaque a capacidade do HeyGen de transformar roteiros em vídeo usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro e aproveite avatares AI para apresentar o conteúdo de forma envolvente.

Gerar Vídeo