Capacite suas equipes de L&D e educadores a criar vídeos de treinamento impactantes com um gerador de vídeo AI. Projete um vídeo de 1 minuto mostrando como conceitos técnicos complexos podem ser simplificados através de um estilo visual profissional, claro e informativo, complementado por uma narração amigável. Destaque a capacidade do HeyGen de transformar roteiros em vídeo usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro e aproveite avatares AI para apresentar o conteúdo de forma envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Coaches independentes e criadores de cursos online podem otimizar sua produção de conteúdo com um criador de vídeos de coaching especializado. Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos demonstrando como vídeos de coaching envolventes são produzidos rapidamente, com música de fundo animada e estilo visual moderno. Enfatize a facilidade de uso com Modelos e cenas pré-construídos e a adição automática de Legendas para maior acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Revolucione a integração de funcionários para departamentos de RH com vídeos de treinamento interativos. Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos que utilize um estilo visual acolhedor, estruturado e profissional, combinado com áudio claro e texto na tela, para guiar novos contratados em seus primeiros passos. Mostre como avatares AI podem entregar mensagens consistentes e utilize geração de Narração junto com Legendas para uma experiência de aprendizado abrangente.
Prompt de Exemplo 3
Para profissionais de marketing e pequenos empresários que buscam aumentar sua presença nas redes sociais, explore ferramentas poderosas de criação de vídeo. Produza um vídeo conciso de 30 segundos com um estilo visual acelerado e atraente e música moderna, ilustrando uma dica rápida ou destaque de produto. Foque na capacidade de gerar conteúdo rapidamente usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro e otimize para várias plataformas com Redimensionamento de proporção e exportações.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Coaching

Transforme seu conteúdo de coaching em vídeos profissionais com facilidade. Crie materiais de treinamento envolventes e cursos online que ressoem com seu público.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro na plataforma. Aproveite Modelos profissionais para rapidamente definir a cena para seu vídeo de coaching.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Dê vida à sua mensagem escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares AI para apresentar seu conteúdo. Incorpore mídia envolvente da extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque.
3
Step 3
Aprimore Sua Mensagem
Refine seu vídeo com áudio cristalino usando geração de Narração para uma entrega impactante. Garanta acessibilidade e engajamento adicionando Legendas automáticas ao seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos de Coaching
Finalize seu projeto ajustando Redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas. Gere vídeos de coaching de alta qualidade prontos para serem compartilhados com seus alunos ou público.

Produza Vídeos Motivacionais Impactantes

Gere rapidamente vídeos inspiradores e motivadores com avatares AI para motivar e conectar-se efetivamente com seu público de coaching.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com AI?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos AI que transforma texto em vídeos envolventes sem esforço. Utilize nossos avatares AI realistas, capacidades sofisticadas de texto-para-vídeo e geração automática de narração para otimizar sua produção de conteúdo sem precisar de equipamentos complexos.

O HeyGen pode ajudar equipes de L&D a criar vídeos de treinamento?

Com certeza. O HeyGen capacita equipes de L&D e empresas a criar vídeos de treinamento de alta qualidade e conteúdo de integração de funcionários de forma eficiente. Aproveite modelos profissionais, controles de marca e avatares AI para produzir cursos online atraentes rapidamente.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização, incluindo controles de marca para manter a identidade da sua empresa com logotipos e cores. Você pode facilmente adicionar legendas, utilizar uma rica biblioteca de mídia e ajustar proporções para várias plataformas.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para criadores de conteúdo?

O HeyGen integra tecnologia AI de ponta para produzir avatares AI incrivelmente realistas e narrações com som natural a partir de seus roteiros. Esta funcionalidade avançada de texto-para-vídeo garante uma saída profissional e envolvente para todas as suas necessidades de criação de vídeo.

