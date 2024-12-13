Gerador de Vídeos de Treinamento de Coaching para Treinamentos Envolventes

Gere rapidamente vídeos de treinamento profissional com Texto-para-vídeo a partir de roteiro, transformando seu processo de L&D.

Desenvolva um vídeo atraente de 60 segundos voltado para equipes de L&D, demonstrando como melhorar significativamente a integração de funcionários usando um gerador de vídeos de treinamento de coaching. Este prompt exige um estilo visual profissional e encorajador, apresentando um avatar de IA amigável que fornece instruções claras e concisas para novos contratados, tudo gerado de forma eficiente aproveitando o recurso de avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo tutorial informativo de 45 segundos para gerentes ou líderes de equipe, ilustrando um processo interno rápido para compartilhamento de conhecimento. O estilo visual e de áudio deve ser nítido, envolvente e profissional, usando uma narração confiante para guiar os espectadores através das etapas facilmente criadas apenas inserindo um roteiro e usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a treinadores corporativos, transformando um tópico complexo em um recurso educacional acessível. O estilo visual deve ser vibrante e moderno, complementando uma narração articulada gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, garantindo que ideias complexas sejam transmitidas com clareza envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo polido de 90 segundos para departamentos de RH, simplificando o treinamento de conformidade com um formato envolvente que economiza tempo. Este vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio autoritário, mas acessível, utilizando a ampla gama de modelos e cenas do HeyGen para entregar informações cruciais de maneira visualmente atraente e fácil de entender.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Coaching

Transforme seus esforços de L&D com vídeos de coaching envolventes impulsionados por IA. Crie conteúdo de treinamento de alta qualidade de forma eficiente para um compartilhamento de conhecimento eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de coaching. Aproveite o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen para transformar rapidamente suas ideias em vídeos de treinamento profissional.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para representar seu coach. Este recurso de personalização garante uma entrega envolvente e consistente do seu conteúdo de treinamento.
3
Step 3
Aplique Marca e Melhorias
Personalize seus vídeos de treinamento com as cores e o logotipo da sua marca usando os controles de branding do HeyGen. Isso garante que todo o seu conteúdo de coaching esteja alinhado com a identidade da sua organização, perfeito para equipes de L&D.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Exporte facilmente seu vídeo de coaching concluído em vários formatos de proporção adequados para qualquer plataforma. Distribua esses valiosos recursos educacionais em toda a sua organização para impulsionar o compartilhamento de conhecimento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos para Coaching

Descomplique conceitos de coaching intrincados em tutoriais de vídeo gerados por IA fáceis de entender, tornando o aprendizado acessível e eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para equipes de L&D?

O HeyGen capacita as equipes de L&D a produzir vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente usando Avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, economizando significativamente tempo e esforço na produção de conteúdo para integração de funcionários e desenvolvimento de habilidades.

Posso usar Avatares de IA para criar conteúdo de coaching e treinamento envolvente com o HeyGen?

Com certeza, os Avatares de IA do HeyGen dão vida aos seus vídeos de treinamento, oferecendo uma maneira dinâmica e envolvente de entregar recursos educacionais e guias de instruções sem a necessidade de câmeras ou atores.

Quais recursos o HeyGen oferece para desenvolver bibliotecas abrangentes de vídeos tutoriais?

O HeyGen fornece uma plataforma robusta para construir extensas bibliotecas de vídeos tutoriais, completas com modelos personalizáveis, narrações de IA e a capacidade de gerar legendas, garantindo um compartilhamento de conhecimento eficaz e treinamento de conformidade.

Como o HeyGen pode melhorar o compartilhamento de conhecimento e recursos educacionais da nossa organização?

Ao aproveitar o HeyGen como um gerador de vídeos de IA, as organizações podem transformar rapidamente roteiros em vídeos de treinamento profissional, agilizando o compartilhamento de conhecimento e fornecendo recursos educacionais acessíveis e de alta qualidade para diversas necessidades de aprendizado.

