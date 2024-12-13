Gerador de Vídeos de Aulas de Coaching: Transforme Seu Treinamento

Capacite seu negócio de coaching a entregar conteúdo motivacional usando avatares de IA dinâmicos para o desenvolvimento envolvente de funcionários.

319/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para criadores de cursos online que buscam simplificar tópicos complexos, visualize um vídeo instrucional de 90 segundos. Este vídeo deve usar texto-para-vídeo a partir do roteiro para animar conceitos-chave, com um estilo visual dinâmico e legendas sincronizadas para melhorar a acessibilidade do aprendizado para um público estudantil diversificado.
Prompt de Exemplo 2
Departamentos de RH podem otimizar a integração de novos funcionários com um vídeo de boas-vindas de 2 minutos que apresenta a cultura e as políticas da empresa. Projete um estilo visual e de áudio acolhedor e informativo, aproveitando os modelos e cenas do HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para refletir um forte branding corporativo.
Prompt de Exemplo 3
Empresas globais podem alcançar equipes diversas com um vídeo de treinamento de produto de 45 segundos, facilmente adaptável para várias regiões. O estilo de áudio deve ser claro e conciso com geração de narração profissional para conteúdo multilíngue, enquanto o vídeo utiliza redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para atender aos requisitos de diferentes plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Aulas de Coaching

Transforme facilmente seus roteiros de coaching em lições de vídeo profissionais e envolventes usando avatares de IA, narrações e ferramentas de branding personalizáveis para oferecer um aprendizado impactante.

1
Step 1
Componha Seu Roteiro de Coaching
Comece digitando ou colando o conteúdo da sua aula de coaching. A plataforma utiliza capacidades de texto-para-vídeo para transformar seu roteiro em uma base de vídeo dinâmica, capturando com precisão sua mensagem central.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de Avatares de IA para representar visualmente seu coach. Isso permite criar uma presença profissional e relacionável na tela para sua aula sem precisar se gravar.
3
Step 3
Adicione Sua Narração de IA
Enriqueça seu roteiro com a geração de narrações de IA com som natural. Selecione uma voz que combine com seu estilo e tom de coaching, garantindo uma narração clara e envolvente para seus alunos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Coaching
Uma vez que sua aula esteja completa, aproveite o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da plataforma para gerar seu vídeo no formato perfeito para qualquer plataforma, garantindo que seu conteúdo tenha uma ótima aparência em todos os lugares.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Conteúdo Motivacional Inspirador

.

Crie vídeos motivacionais poderosos e inspiradores que ressoam profundamente com seu público, promovendo uma mentalidade positiva e impulsionando o crescimento pessoal.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de geração de vídeos de aulas de coaching com IA?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de coaching e treinamento de alta qualidade convertendo seu roteiro diretamente em conteúdo de vídeo envolvente. Utilize nosso avançado gerador de vídeos com Avatares de IA realistas e narrações de IA para produzir vídeos profissionais de forma eficiente.

Quais opções de personalização estão disponíveis para garantir que meus vídeos de treinamento estejam alinhados com minha marca?

O HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Você também pode aproveitar nossos diversos modelos, adicionar legendas e escolher entre vários fundos para criar vídeos altamente envolventes que combinam perfeitamente com a identidade da sua marca.

O gerador de vídeos de IA do HeyGen pode suportar a criação de conteúdo multilíngue para cursos online?

Sim, o HeyGen suporta a geração de conteúdo multilíngue, permitindo que você produza vídeos de treinamento e coaching para um público global. Nossas narrações de IA podem transmitir sua mensagem em vários idiomas, tornando-o ideal para cursos online e vídeos de integração internacional.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para incorporar mídia pessoal em projetos de vídeo?

O HeyGen permite a integração perfeita de suas próprias imagens e clipes de vídeo através de sua abrangente biblioteca de mídia. Você pode fazer upload de ativos pessoais para enriquecer seus vídeos de coaching, combiná-los com os modelos do HeyGen e usar seu roteiro para guiar a narrativa geral, tornando-o uma ferramenta versátil de criação de vídeos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo