O HeyGen permite a integração perfeita de suas próprias imagens e clipes de vídeo através de sua abrangente biblioteca de mídia. Você pode fazer upload de ativos pessoais para enriquecer seus vídeos de coaching, combiná-los com os modelos do HeyGen e usar seu roteiro para guiar a narrativa geral, tornando-o uma ferramenta versátil de criação de vídeos.