Crie um vídeo de destaque de 60 segundos para treinadores, projetado para atletas aspirantes e seus pais, mostrando a filosofia e histórias de sucesso de um profissional de coaching. O estilo visual deve ser inspirador e profissional, apresentando cortes dinâmicos de sessões de treinamento e camaradagem de equipe, complementados por uma narração motivacional gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, aprimorando o fluxo narrativo contra um fundo de Templates e cenas escolhidos com expertise.

