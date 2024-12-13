Crie um vídeo instrucional de 1 minuto direcionado a profissionais de tecnologia, demonstrando como produzir rapidamente vídeos profissionais usando ferramentas de criação de vídeo com IA. O estilo visual deve ser elegante e moderno, mostrando processos passo a passo com sobreposições de texto na tela, enquanto uma narração gerada por IA explica o processo de conversão de um roteiro técnico diretamente em conteúdo de vídeo usando os recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Geração de narração do HeyGen.

Gerar Vídeo