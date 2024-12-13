Criador de Vídeos na Nuvem: Crie Vídeos Profissionais Instantaneamente

Produza rapidamente vídeos profissionais para marketing com criação de vídeo por IA e geração de texto-para-vídeo sem complicações.

Crie um vídeo instrucional de 1 minuto direcionado a profissionais de tecnologia, demonstrando como produzir rapidamente vídeos profissionais usando ferramentas de criação de vídeo com IA. O estilo visual deve ser elegante e moderno, mostrando processos passo a passo com sobreposições de texto na tela, enquanto uma narração gerada por IA explica o processo de conversão de um roteiro técnico diretamente em conteúdo de vídeo usando os recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Geração de narração do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma peça promocional de 90 segundos para especialistas em marketing digital, destacando a Gestão de Fluxo de Trabalho otimizada no marketing de vídeo. Empregue um estilo visual energético com transições rápidas de cena, mostrando diversos Modelos e cenas, e garanta que todos os pontos-chave sejam reforçados com Legendas automáticas para aumentar a acessibilidade e o engajamento. O áudio deve ser animado, complementado por uma narração articulada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial de 2 minutos voltado para videomakers freelancers explorando técnicas avançadas de trabalho criativo dentro de um poderoso Editor de Vídeo. A estética visual deve ser artística e demonstrativa, apresentando transições suaves e exemplos de suporte a diversas bibliotecas de mídia/estoque, enquanto uma voz profissional guia os espectadores sobre como integrar avatares de IA para aumentar a profundidade narrativa. Uma trilha sonora instrumental sofisticada deve sustentar os elementos visuais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um guia prático de 45 segundos para gerentes de mídias sociais, demonstrando a facilidade de adaptar conteúdo usando um moderno criador de vídeos na nuvem. A apresentação visual deve ser rápida e altamente ilustrativa, focando em como utilizar eficientemente o recurso de Redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para otimizar vídeos para várias plataformas. Uma narração concisa e energética deve explicar o processo, acompanhada por uma trilha de fundo animada e funcional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos na Nuvem

Crie vídeos impressionantes e profissionais de qualquer lugar com nosso criador de vídeos na nuvem intuitivo, transformando suas ideias em conteúdo visual envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Inicie sua criação de vídeo transformando texto em visuais envolventes. Utilize nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar cenas facilmente a partir de suas ideias.
2
Step 2
Adicione Elementos Visuais
Enriqueça seu projeto com diversas mídias. Selecione de nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque ou carregue seus próprios recursos para construir cenas ricas e dinâmicas e adicionar filmagens de estoque atraentes.
3
Step 3
Aplique Melhorias
Aperfeiçoe sua narrativa com comunicação clara. Utilize nosso recurso de Legendas para gerar automaticamente legendas para acessibilidade e alcance global.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Prepare seus vídeos profissionais para qualquer plataforma. Ajuste facilmente as configurações de saída com Redimensionamento de proporção e exportações para garantir exibição e qualidade ótimas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento e Educação Aprimorados

.

Eleve o engajamento em treinamentos e a retenção de conhecimento com vídeos dinâmicos alimentados por IA, tornando o aprendizado mais impactante e memorável.

background image

Perguntas Frequentes

Quais capacidades o HeyGen oferece para criação de vídeos com IA?

O HeyGen fornece ferramentas avançadas com tecnologia IA para simplificar a criação de vídeos com IA, incluindo funcionalidade de texto-para-vídeo e avatares de IA realistas. Esta poderosa plataforma permite que os usuários produzam vídeos profissionais com notável eficiência.

O HeyGen pode gerar legendas automaticamente e redimensionar vídeos para diferentes plataformas?

Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento do seu conteúdo de vídeo. Ele também permite redimensionar vídeos facilmente para várias proporções, otimizando suas criações para qualquer canal de mídia social ou profissional.

Como o HeyGen apoia a gestão eficiente do fluxo de trabalho de vídeo?

O HeyGen simplifica a Gestão de Fluxo de Trabalho de vídeo através de sua plataforma baseada na nuvem, oferecendo Gerenciamento de Arquivos sem complicações e edição intuitiva baseada em cenas. Esta abordagem integrada garante um processo suave desde o conceito até a entrega do seu trabalho criativo.

O HeyGen é um criador de vídeos na nuvem adequado para marketing de vídeo profissional?

Com certeza. O HeyGen funciona como um poderoso criador de vídeos na nuvem, projetado para produzir vídeos profissionais de alta qualidade, perfeitos para campanhas de marketing de vídeo. Com recursos como personalização de marca, integração de filmagens de estoque e avatares de IA, seu conteúdo capturará efetivamente a atenção do público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo