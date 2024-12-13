Criador de Vídeos de Treinamento em Nuvem: Crie Cursos Envolventes Rapidamente

Crie instantaneamente vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA, transformando roteiros em conteúdo de aprendizado profissional.

Crie uma demonstração de vídeo de treinamento em nuvem de 45 segundos direcionada a profissionais de tecnologia ocupados, apresentando um estilo visual limpo e moderno com uma narração confiante e clara gerada por IA através da geração de Voz do HeyGen, demonstrando como o Texto-para-vídeo a partir de roteiro pode rapidamente produzir vídeos de treinamento eficazes.

Prompt de Exemplo 1
Imagine criar um vídeo explicativo de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, utilizando visuais animados brilhantes e energéticos e uma voz amigável e animada de IA. Aproveite os extensos Modelos & cenas do HeyGen e incorpore avatares dinâmicos de IA para destacar sua plataforma de criação de vídeos online.
Prompt de Exemplo 2
Como as equipes de RH e Aprendizado & Desenvolvimento podem simplificar um módulo de integração de 60 segundos para melhorar a integração? Desenvolva um estilo visual profissional, corporativo, mas acessível, acompanhado por uma narração suave e autoritária. Utilize o suporte de biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para visuais de fundo envolventes e garanta acessibilidade com Legendas automáticas em seu vídeo gerado por IA.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de atualização de produto atraente de 20 segundos para gerentes de produto e equipes de sucesso do cliente, apresentando um estilo dinâmico, conciso e visualmente atraente com cortes rápidos e uma voz direta e informativa. Destaque a versatilidade do HeyGen como criador de vídeos demonstrando redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para se adequar a várias plataformas e capacidades eficientes de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento em Nuvem

Crie rapidamente vídeos de treinamento profissionais e envolventes na nuvem, otimizando seu processo de criação de conteúdo e melhorando os resultados de aprendizado.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um modelo pré-desenhado ou inserindo seu roteiro diretamente em nossa plataforma de criação de vídeos online para rapidamente preparar o cenário para seu treinamento.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo, tornando seu treinamento mais envolvente e dinâmico.
3
Step 3
Adicione Legendas Profissionais
Aumente a compreensão dos seus vídeos de treinamento gerando automaticamente legendas precisas, tornando seu conteúdo acessível a um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com nosso criador de vídeos versátil, depois exporte-o facilmente no formato de proporção desejado e compartilhe-o em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento

Aproveite vídeos impulsionados por IA para tornar o conteúdo de treinamento mais interativo e memorável, levando a um maior engajamento dos alunos e retenção de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de treinamento?

O HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento envolventes aproveitando a tecnologia de vídeo gerado por IA e avatares de IA personalizáveis. Esta plataforma de criação de vídeos online melhora significativamente as experiências de integração e aprendizado para sua equipe.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos eficaz para projetos criativos?

O HeyGen é um criador de vídeos eficaz porque simplifica o processo de criação com edição intuitiva de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos. É ideal para produzir vídeos de marketing profissionais e vídeos explicativos de forma eficiente.

O HeyGen fornece narrações com som profissional para conteúdo de vídeo?

Sim, o HeyGen se destaca na geração de narrações com som profissional usando tecnologia avançada de texto-para-fala por IA. Essa capacidade garante que seus projetos de vídeo gerados por IA tenham áudio claro e de alta qualidade sem a necessidade de talento vocal humano.

Como o HeyGen apoia esforços colaborativos de criação de vídeos?

O HeyGen funciona como uma plataforma de criação de vídeos online projetada para otimizar a criação colaborativa de vídeos. Ele permite que as equipes trabalhem juntas de forma eficiente em vídeos de marketing e vídeos explicativos, do conceito à produção final.

