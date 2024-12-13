Criador de Vídeos de Treinamento em Nuvem: Crie Cursos Envolventes Rápido

Transforme rapidamente seus roteiros em vídeos de treinamento polidos usando poderosas capacidades de texto-para-vídeo.

Crie um vídeo de integração de 2 minutos voltado para novos contratados, especificamente para equipes de L&D, demonstrando como usar um novo software interno. O estilo visual deve ser profissional e limpo, acompanhado por uma narração clara e confiante de IA. Utilize os avatares de IA da HeyGen e o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para entregar instruções chave de forma eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento técnico de 1,5 minuto projetado para profissionais de TI, explicando as complexidades de um novo protocolo de segurança em nuvem. Empregue um estilo visual informativo e passo a passo com gráficos animados, acompanhado por uma narração de IA neutra, mas envolvente. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para uma configuração rápida e Legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de marketing de 1 minuto voltado para potenciais clientes e equipes de marketing, mostrando o poder de um Gerador de Vídeo de IA para criação rápida de conteúdo. O vídeo deve ter uma estética visual dinâmica e moderna, com uma narração profissional de IA animada. Incorpore a geração de Narração da HeyGen e suporte de Biblioteca de mídia/estoque para criar visuais e áudio atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo educacional de 2,5 minutos adequado para educadores e estudantes, focando em conceitos avançados de arquitetura em nuvem para criar cursos envolventes. O estilo visual deve ser claro e envolvente, com uma narração de IA calma e autoritária para transmitir informações complexas de forma eficaz. Utilize o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen para otimizar para várias plataformas e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para estruturar a lição de forma eficiente a partir de materiais de curso existentes.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento em Nuvem

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes na nuvem sem esforço para melhorar os resultados de aprendizado da sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. Nossa plataforma converte instantaneamente seu roteiro em cenas de vídeo dinâmicas, estabelecendo a base para seus cursos envolventes.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA realistas para atuar como seu apresentador na tela, adicionando um toque humano aos seus vídeos de treinamento sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Integre narrações de IA de alta qualidade e som natural que ressoam com seu público, eliminando a necessidade de estúdios de gravação caros e talentos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Curso
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de treinamento no formato de proporção desejado, pronto para integração perfeita com seu LMS ou canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Materiais de Treinamento Complexos

.

Divida assuntos intrincados em conteúdo de vídeo facilmente digerível, tornando materiais de treinamento complexos acessíveis e compreensíveis para todos os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com IA?

A HeyGen funciona como um avançado Gerador de Vídeo de IA, permitindo que os usuários produzam vídeos de treinamento envolventes sem esforço. Com seus poderosos Avatares de IA e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, você pode transformar texto simples em conteúdo de vídeo profissional de forma rápida e eficiente, tornando-se um Criador de Vídeos de Treinamento em Nuvem ideal para equipes de L&D.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para acessibilidade global de vídeos?

A HeyGen oferece recursos robustos para acessibilidade global, incluindo Legendas automáticas e Narrações de IA em mais de 140 idiomas. Isso garante que sua produção de vídeo possa alcançar um público diversificado e mundial sem esforço manual extenso.

A HeyGen pode ajudar as equipes de L&D a criar cursos de vídeo personalizados rapidamente?

Com certeza. A HeyGen capacita as equipes de L&D a acelerar a produção de vídeos utilizando uma ampla gama de Modelos e a capacidade de Converter Materiais Existentes em cursos envolventes. Os usuários também se beneficiam de controles de branding para garantir consistência em todo o conteúdo de aprendizado.

Quão versátil é a HeyGen para diferentes tipos de produção de vídeo além de treinamento?

A HeyGen é altamente versátil, apoiando a criação de vários tipos de vídeos, incluindo vídeos explicativos envolventes e vídeos de marketing dinâmicos. Ela oferece redimensionamento flexível de proporção de aspecto e diversas opções de exportação para atender a diferentes plataformas e necessidades de produção de vídeo, tornando-se uma solução abrangente.

