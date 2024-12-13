Criador de Vídeos Explicativos de Serviços em Nuvem

Simplifique conceitos complexos de nuvem em histórias claras. Transforme instantaneamente seus roteiros em vídeos explicativos cativantes com texto para vídeo.

352/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing, apresentando um novo recurso em nuvem com gráficos de movimento modernos e nítidos e uma voz energética gerada por IA. Demonstre o processo rápido de criação a partir de um roteiro simples, aproveitando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para produzir vídeos animados envolventes rapidamente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 75 segundos para equipes de TI corporativas para integrar funcionários a uma nova plataforma em nuvem, utilizando um estilo gráfico profissional e limpo com um avatar de IA útil como apresentador. A narrativa deve explicar claramente um serviço específico em nuvem, enfatizando os benefícios para a produtividade, enquanto demonstra o poder de uma abordagem de roteiro personalizado traduzida em visuais envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 30 segundos para agências criativas, ilustrando as diversas aplicações de um serviço em nuvem em várias indústrias com um estilo visualmente rico e acelerado, incorporando diversos vídeos de estoque. Enfatize a facilidade de criar serviços de animação de vídeo envolventes com o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e uma trilha sonora profissional e animada.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Serviços em Nuvem

Transforme conceitos complexos de nuvem em vídeos animados envolventes sem esforço usando nossa plataforma intuitiva e poderosas ferramentas de IA, simplificando sua mensagem para um público mais amplo.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione da nossa biblioteca de modelos profissionalmente projetados ou comece com uma tela em branco para combinar perfeitamente com a narrativa e o estilo visual únicos do seu serviço em nuvem.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro e Vozes
Cole seu roteiro, aproveitando nossas ferramentas para uma escrita de roteiro eficiente. Em seguida, dê vida à sua história selecionando entre diversas opções de gerador de voz de IA para narrar a explicação do seu serviço em nuvem.
3
Step 3
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça seu vídeo com gráficos de movimento dinâmicos, integrando mídia da nossa extensa biblioteca ou carregando seus próprios para explicar visualmente conceitos complexos de serviços em nuvem de forma clara e convincente.
4
Step 4
Exporte Seu Explicativo
Revise seu vídeo animado, garanta que sua marca esteja consistente e, em seguida, exporte-o no formato de proporção desejado, pronto para cativar seu público com seu vídeo explicativo de serviços em nuvem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Histórias de Sucesso de Serviços em Nuvem

.

Crie depoimentos de clientes impactantes e estudos de caso para demonstrar os benefícios reais dos serviços em nuvem.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos?

O HeyGen oferece uma interface fácil de usar para criar vídeos explicativos envolventes sem esforço. Aproveite modelos profissionalmente projetados e ferramentas de IA para dar vida à sua narrativa sem edição de vídeo complexa.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para vídeos animados?

O HeyGen fornece ferramentas avançadas de IA para gerar vídeos animados, incluindo um gerador de voz de IA e criação de texto para vídeo a partir do seu roteiro. Você pode facilmente incorporar gráficos de movimento e vídeos de estoque para aprimorar sua narrativa.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos explicativos profissionais e com marca?

Com certeza, o HeyGen permite que você produza vídeos explicativos de alta qualidade com controles robustos de branding para logotipos e cores personalizadas. Nossa plataforma garante que sua estratégia de marketing seja apoiada com conteúdo polido e profissional.

O HeyGen é adequado para diversos serviços de animação de vídeo?

Como um criador abrangente de vídeos explicativos de serviços em nuvem, o HeyGen suporta diversos serviços de animação de vídeo através de seus extensos modelos, avatares de IA realistas e redimensionamento versátil de proporção de aspecto. Gere facilmente conteúdo de alto impacto para qualquer plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo