gerador de vídeos explicativos de serviço em nuvem: Crie Vídeos Envolventes

Transforme seus roteiros em vídeos explicativos profissionais sem esforço com a criação avançada de texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, demonstrando as poderosas capacidades de um gerador de vídeos explicativos com IA. O vídeo deve adotar uma estética visual envolvente e de alta tecnologia, com gráficos em movimento sofisticados e apresentar um avatar de IA narrando claramente as funcionalidades principais. Esta produção enfatizará como os avatares de IA da HeyGen simplificam o processo de criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo animado conciso de 30 segundos voltado para educadores e treinadores corporativos, ilustrando um conceito complexo com simplicidade. O estilo visual deve ser limpo e educativo, focando em informações facilmente digeríveis apresentadas através de visuais dinâmicos e uma narração clara e informativa. Utilize os extensos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente esta peça envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo persuasivo de 90 segundos destinado a equipes de vendas e gerentes de produto, delineando efetivamente a proposta de valor de um novo produto. A estética visual deve ser profissional e orientada para B2B, usando fotos e vídeos de banco de imagens para reforçar as mensagens-chave, complementados por uma voz profissional e legendas fáceis de seguir para acessibilidade global. Este vídeo demonstrará a rápida criação de vídeos explicativos atraentes para Vendas e Marketing.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos Explicativos de Serviço em Nuvem

Crie vídeos explicativos profissionais para seus serviços em nuvem sem esforço com uma plataforma intuitiva alimentada por IA, transformando roteiros em conteúdo visual envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Projeto de Vídeo
Comece selecionando um modelo ou inserindo seu roteiro diretamente no gerador de vídeos explicativos para definir sua mensagem principal.
2
Step 2
Adicione Elementos Visuais e Avatares
Enriqueça seu vídeo incorporando avatares de IA e selecionando fotos e vídeos de banco de imagens atraentes da biblioteca de mídia para explicar visualmente seu serviço em nuvem.
3
Step 3
Personalize Narrações e Legendas
Personalize seu vídeo com narrações geradas por IA em vários idiomas e adicione automaticamente legendas para clareza e acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Explicativo Animado
Produza seus vídeos explicativos animados de alta qualidade em vários formatos de proporção, prontos para download e compartilhamento nas plataformas de sua escolha.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento de Produtos e Integração

Melhore a compreensão e retenção do usuário para seu serviço em nuvem com vídeos explicativos e tutoriais envolventes alimentados por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos?

A HeyGen funciona como um gerador de vídeos explicativos com IA intuitivo, transformando texto em visuais dinâmicos com avatares sofisticados de IA e um processo de criação de texto para vídeo simplificado. Este gerador de vídeos explicativos de serviço em nuvem permite que os usuários produzam conteúdo profissional de forma eficiente, sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.

Quais ativos criativos e opções de personalização estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos explicativos animados envolventes através de uma rica biblioteca de modelos, avatares de IA personalizáveis e extensas fotos e vídeos de banco de imagens. Sua interface amigável com um editor de arrastar e soltar facilita a liberdade criativa para projetar vídeos promocionais únicos e demonstrações de produtos.

A HeyGen pode suportar múltiplos idiomas para narrações e legendas de vídeos explicativos?

Sim, a HeyGen oferece suporte robusto para uma ampla gama de necessidades de comunicação global, oferecendo narrações e legendas em mais de 50 idiomas. Este recurso garante que seus vídeos explicativos possam alcançar efetivamente diversos públicos internacionais.

Para quais tipos de necessidades empresariais os vídeos explicativos da HeyGen podem ser usados?

A HeyGen é versátil para várias aplicações empresariais, incluindo a criação de vídeos promocionais atraentes, demonstrações detalhadas de produtos e conteúdo eficaz de Vendas e Marketing. Nossa plataforma é ideal para empresas que buscam comunicar claramente ideias complexas ou apresentar ofertas através de vídeos explicativos de alta qualidade.

