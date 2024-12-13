Gerador de Vídeos de Integração na Nuvem: Crie Treinamentos Envolventes

Simplifique a integração de funcionários com a criação de vídeos impulsionada por IA. Gere vídeos de treinamento personalizados rapidamente usando avatares de IA realistas.

Imagine um vídeo introdutório vibrante de 45 segundos para novos contratados, apresentando um avatar de IA acolhedor explicando os primeiros passos essenciais com uma narração amigável e profissional. Esta peça envolvente, perfeita para integração de funcionários, deve utilizar os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para entregar informações cruciais de maneira concisa e acessível, estabelecendo um tom positivo desde o primeiro dia.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma demonstração de produto atraente de 60 segundos para equipes de marketing, mostrando a funcionalidade perfeita do novo software com visuais dinâmicos e um estilo de áudio autoritário e claro. Projetado especificamente para demonstrações de produtos, este vídeo informativo de IA aproveita a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen e o amplo suporte de Biblioteca de mídia/estoque para produzir uma apresentação profissional e impactante dos principais recursos.
Prompt de Exemplo 2
Para profissionais de L&D, conceba um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos que apresente um conceito complexo usando uma estética visual moderna e polida e um estilo de áudio encorajador e explicativo. Ideal para vídeos de treinamento rápido, este conteúdo faz excelente uso dos diversos Modelos & cenas da HeyGen e das Legendas/legendas geradas automaticamente para garantir acessibilidade e entrega profissional.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo promocional energético de 45 segundos direcionado a usuários potenciais, destacando o poder transformador da criação de vídeos de IA com um estilo visual elegante e futurista e uma voz energética e persuasiva. Este explicador cativante, demonstrando a versatilidade de um gerador de vídeo de IA, utiliza efetivamente o recurso de Redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para alcançar públicos em várias plataformas com um apelo visual impressionante.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração na Nuvem

Crie rapidamente vídeos de integração envolventes e personalizados para seus novos contratados usando uma plataforma impulsionada por IA projetada para eficiência e impacto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece digitando ou colando seu roteiro de integração. Aproveite o Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente cenas iniciais ou selecione modelos de vídeo pré-construídos para um início mais rápido.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento selecionando entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Personalize sua aparência e voz, ou use sua própria voz para um toque pessoal.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Incorpore visuais relevantes da Biblioteca de mídia/estoque e aplique a identidade visual da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Revise seu vídeo concluído, faça os ajustes finais necessários e, em seguida, Exporte-o no formato de proporção e resolução desejados, pronto para receber seus novos membros da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de Integração de IA

Aproveite o gerador de vídeos de IA da HeyGen para produzir rapidamente vídeos de integração de alta qualidade e envolventes em minutos, simplificando seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

Perguntas Frequentes

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para criação de vídeos de IA?

A HeyGen capacita profissionais criativos com uma robusta plataforma de IA generativa para criação de vídeos de IA, apresentando diversos modelos de vídeo e avatares de IA personalizáveis. Suas capacidades intuitivas de edição de vídeo permitem que os usuários produzam conteúdo de alta qualidade que dá vida às suas visões sem esforço.

A HeyGen pode ser usada para vídeos de integração de funcionários eficientes?

Absolutamente, a HeyGen é um gerador de vídeos de IA líder no setor para desenvolver vídeos de integração e treinamento de funcionários envolventes. Seus recursos de texto-para-fala e narração de IA, combinados com modelos prontos para uso, simplificam a produção de conteúdo consistente e profissional para novos contratados.

A HeyGen oferece capacidades avançadas de IA para produção de vídeos?

Sim, a HeyGen integra capacidades de IA de ponta para revolucionar a produção de vídeos, incluindo avatares de IA hiper-realistas e narração de IA com som natural, impulsionados por tecnologia avançada de texto-para-fala. Esta plataforma de IA generativa transforma roteiros simples em conteúdo de vídeo polido e dinâmico com eficiência e precisão.

Como a HeyGen pode ajudar na geração de demonstrações de produtos e guias de instruções?

A HeyGen serve como um gerador de vídeos de integração na nuvem excepcional que simplifica a criação de demonstrações de produtos atraentes e guias de instruções claros. Os usuários podem aproveitar modelos de vídeo pré-construídos e narração de IA para explicar recursos complexos de forma simples, garantindo que seu público compreenda facilmente as informações fornecidas.

