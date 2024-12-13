Gerador de Vídeos de Integração na Nuvem: Crie Treinamentos Envolventes
Simplifique a integração de funcionários com a criação de vídeos impulsionada por IA. Gere vídeos de treinamento personalizados rapidamente usando avatares de IA realistas.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie uma demonstração de produto atraente de 60 segundos para equipes de marketing, mostrando a funcionalidade perfeita do novo software com visuais dinâmicos e um estilo de áudio autoritário e claro. Projetado especificamente para demonstrações de produtos, este vídeo informativo de IA aproveita a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen e o amplo suporte de Biblioteca de mídia/estoque para produzir uma apresentação profissional e impactante dos principais recursos.
Para profissionais de L&D, conceba um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos que apresente um conceito complexo usando uma estética visual moderna e polida e um estilo de áudio encorajador e explicativo. Ideal para vídeos de treinamento rápido, este conteúdo faz excelente uso dos diversos Modelos & cenas da HeyGen e das Legendas/legendas geradas automaticamente para garantir acessibilidade e entrega profissional.
Gere um vídeo promocional energético de 45 segundos direcionado a usuários potenciais, destacando o poder transformador da criação de vídeos de IA com um estilo visual elegante e futurista e uma voz energética e persuasiva. Este explicador cativante, demonstrando a versatilidade de um gerador de vídeo de IA, utiliza efetivamente o recurso de Redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para alcançar públicos em várias plataformas com um apelo visual impressionante.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento na Integração de Funcionários.
Utilize a criação de vídeos de IA para cativar novos contratados, aumentando significativamente seu engajamento e retenção durante seus períodos iniciais de treinamento cruciais.
Escale Programas de Integração Globalmente.
Gere uma gama mais ampla de vídeos de integração abrangentes e materiais de treinamento para alcançar novos contratados em diversas localidades, garantindo educação consistente.
Perguntas Frequentes
Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para criação de vídeos de IA?
A HeyGen capacita profissionais criativos com uma robusta plataforma de IA generativa para criação de vídeos de IA, apresentando diversos modelos de vídeo e avatares de IA personalizáveis. Suas capacidades intuitivas de edição de vídeo permitem que os usuários produzam conteúdo de alta qualidade que dá vida às suas visões sem esforço.
A HeyGen pode ser usada para vídeos de integração de funcionários eficientes?
Absolutamente, a HeyGen é um gerador de vídeos de IA líder no setor para desenvolver vídeos de integração e treinamento de funcionários envolventes. Seus recursos de texto-para-fala e narração de IA, combinados com modelos prontos para uso, simplificam a produção de conteúdo consistente e profissional para novos contratados.
A HeyGen oferece capacidades avançadas de IA para produção de vídeos?
Sim, a HeyGen integra capacidades de IA de ponta para revolucionar a produção de vídeos, incluindo avatares de IA hiper-realistas e narração de IA com som natural, impulsionados por tecnologia avançada de texto-para-fala. Esta plataforma de IA generativa transforma roteiros simples em conteúdo de vídeo polido e dinâmico com eficiência e precisão.
Como a HeyGen pode ajudar na geração de demonstrações de produtos e guias de instruções?
A HeyGen serve como um gerador de vídeos de integração na nuvem excepcional que simplifica a criação de demonstrações de produtos atraentes e guias de instruções claros. Os usuários podem aproveitar modelos de vídeo pré-construídos e narração de IA para explicar recursos complexos de forma simples, garantindo que seu público compreenda facilmente as informações fornecidas.