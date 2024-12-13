Criador de Vídeos para Adoção de Nuvem: Criação Online Rápida e Fácil

Otimize sua criação de conteúdo e melhore a eficiência do fluxo de trabalho com um criador de vídeos online, usando poderosas capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para resultados rápidos.

529/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo corporativo de 2 minutos para profissionais de TI e treinadores corporativos, ilustrando as vantagens de integrar soluções de vídeo em nuvem em suas estratégias de aprendizado e desenvolvimento. O vídeo deve adotar uma estética visual profissional e limpa, com uma trilha sonora ambiente sofisticada, enfatizando dados e arquitetura de sistemas. Mostre a capacidade do HeyGen de criar apresentações envolventes através de "avatares de IA" e geração de "narração realista" para transmitir informações complexas de forma clara.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial dinâmico de 1 minuto voltado para equipes remotas e gerentes de projetos, mostrando como os recursos de edição colaborativa dentro de um navegador podem otimizar os fluxos de trabalho de produção de vídeo. O estilo visual e de áudio deve ser energético e positivo, com cortes rápidos entre telas para simular trabalho em equipe. Enfatize como o "Suporte a biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen permite que vários usuários acessem e incorporem ativos de forma contínua, garantindo que todos possam contribuir de qualquer lugar.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio de 45 segundos para líderes de tecnologia e gerentes de operações, focando na resiliência técnica e nos benefícios do armazenamento em nuvem para ativos de vídeo. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e minimalista com gráficos baseados em dados e uma narração profissional. Demonstre como a capacidade de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" do HeyGen garante que os vídeos sejam perfeitamente otimizados para várias plataformas e requisitos de armazenamento, provando adaptabilidade e proficiência técnica.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Adoção de Nuvem

Otimize seu fluxo de trabalho e crie vídeos atraentes de adoção de nuvem sem esforço em seu navegador, envolvendo seu público com ferramentas poderosas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Projeto de Vídeo
Comece selecionando entre uma variedade de modelos pré-fabricados ou inicie do zero com seu roteiro. A capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen ajuda você a rapidamente estabelecer a base para sua narrativa.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Personalize seu vídeo selecionando entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para apresentar sua mensagem, trazendo sua história de adoção de nuvem à vida com visuais envolventes.
3
Step 3
Adicione Visuais Envolventes
Eleve o profissionalismo do seu vídeo incorporando visuais dinâmicos. Utilize o "Suporte a biblioteca de mídia/estoque" para encontrar imagens e clipes de vídeo relevantes, que você pode facilmente adicionar via "arrastar e soltar".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja completo, "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" permite que você o exporte em vários formatos otimizados para diferentes plataformas, garantindo "Melhoria na Eficiência do Fluxo de Trabalho" na distribuição de conteúdo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize Comunicações em Nuvem

.

Crie facilmente vídeos curtos e envolventes e clipes para redes sociais para manter as partes interessadas informadas sobre iniciativas em nuvem.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um avançado criador de vídeos online?

HeyGen é uma ferramenta de edição alimentada por IA que transforma texto em vídeos profissionais, aproveitando capacidades avançadas para melhorar a eficiência do fluxo de trabalho. Você pode facilmente editar em qualquer lugar em um navegador, tornando-o um poderoso criador de vídeos online.

Quais vantagens o HeyGen oferece como criador de vídeos para adoção de nuvem?

HeyGen fornece uma plataforma escalável de edição de vídeo em nuvem, permitindo que equipes colaborem de forma contínua e acessem seus projetos de qualquer navegador. Isso garante uma criação de conteúdo eficiente e soluções robustas de armazenamento em nuvem.

Posso criar vídeos dinâmicos com o HeyGen sem experiência extensa em edição?

Sim, o HeyGen simplifica a criação de vídeos com modelos pré-fabricados e uma interface intuitiva de arrastar e soltar, tornando-o acessível para todos os usuários. Você pode facilmente adicionar animações de texto dinâmicas para aumentar o apelo do seu vídeo.

O HeyGen suporta transcrição automática de fala para conteúdo de vídeo?

HeyGen utiliza ferramentas de edição alimentadas por IA para fornecer transcrição de fala precisa, gerando automaticamente legendas para seus vídeos. Isso melhora a acessibilidade e permite a fácil criação de clipes a partir de conteúdo falado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo