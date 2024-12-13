Crie um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos usando as capacidades do "criador de vídeos de linha de roupas" da HeyGen para anunciar uma nova coleção, direcionado a jovens adultos antenados na moda. O estilo visual deve ser vibrante e acelerado, com cortes rápidos de modelos vestindo as novas peças, ao som de música eletrônica moderna e animada. Utilize o recurso "Templates e cenas" da HeyGen para rapidamente alcançar uma estética polida e inovadora, perfeita para as redes sociais.

