Otimize Vídeos de Treinamento de Ensaios Clínicos com Facilidade

Capacite sua equipe de pesquisa clínica com vídeos de treinamento eficazes para o design de ensaios clínicos. Crie conteúdo profissional instantaneamente usando avatares de IA.

Desenvolva um módulo de treinamento de 1 minuto para a equipe de ensaios clínicos, enfatizando a importância crítica do "Consentimento Informado" e navegando por "considerações éticas" nas interações com pacientes. Empregue um estilo visual sensível e claro, incorporando representações de cenários realistas, e utilize os "Avatares de IA" da HeyGen para retratar interações diversas entre pacientes e equipe com um tom de áudio tranquilizador.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 45 segundos de atualização direcionado a funcionários experientes de ensaios clínicos sobre "Noções Básicas de Eventos Adversos e Coleta". A apresentação visual deve ser procedural e direta, apresentando destaques de texto na tela para os principais pontos, complementada por uma voz instrucional direta. Garanta máxima acessibilidade e compreensão aproveitando as "Legendas/legendas" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia abrangente de 2 minutos para coordenadores de pesquisa clínica e gerentes de dados, explicando as complexidades do "Sistema de Registro de Protocolos e Resultados" para otimizar a "experiência do usuário". Este vídeo deve misturar visuais no estilo de gravação de tela com um avatar especialista entregando uma voz precisa e orientadora, totalmente alimentada pela "Geração de narração" da HeyGen para uma explicação perfeita.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento de Ensaios Clínicos

Simplifique a criação de vídeos de treinamento envolventes e em conformidade para a equipe e investigadores de ensaios clínicos, garantindo compreensão clara de protocolos de pesquisa complexos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Desenvolva seu conteúdo de treinamento abrangente para design ou protocolos de ensaios clínicos. Em seguida, aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar instantaneamente seu roteiro em um rascunho de vídeo profissional.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione um "Avatar de IA" que melhor represente sua organização para guiar os participantes por tópicos como Consentimento Informado ou Eventos Adversos. Isso aumenta o engajamento da equipe de ensaios clínicos.
3
Step 3
Adicione Visuais e Acessibilidade
Aumente a compreensão de tópicos complexos como as fases dos ensaios clínicos incorporando visuais relevantes da "biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen. Além disso, garanta que seu conteúdo seja acessível com legendas geradas automaticamente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos
Finalize seu conteúdo de treinamento de alta qualidade e utilize os "Controles de Branding" da HeyGen para aplicar seu logotipo e cores. Exporte facilmente seus vídeos para integração perfeita em sua biblioteca de vídeos de treinamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento no Treinamento de Pesquisa Clínica

Eleve o impacto dos seus vídeos de treinamento de ensaios clínicos, garantindo maior engajamento e melhor retenção de informações críticas para todos os participantes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de treinamento de ensaios clínicos?

A HeyGen capacita profissionais de pesquisa clínica a produzir rapidamente vídeos de treinamento envolventes usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro. Isso simplifica o desenvolvimento de conteúdo crucial de ensaios clínicos, garantindo a disseminação eficiente do conhecimento.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para desenvolver vídeos detalhados sobre design e fases de ensaios clínicos?

A HeyGen fornece recursos robustos como geração de texto para vídeo, controles de branding personalizados e suporte a biblioteca de mídia abrangente para articular claramente princípios complexos de design de ensaios clínicos e as várias fases dos ensaios. Essas ferramentas permitem a criação de conteúdo técnico preciso e visualmente envolvente.

A HeyGen pode ajudar na produção de vídeos de treinamento para a equipe e investigadores de ensaios clínicos cobrindo tópicos como Consentimento Informado ou Eventos Adversos?

Absolutamente. A HeyGen permite a criação rápida de vídeos de treinamento direcionados para a equipe e investigadores de ensaios clínicos, cobrindo facilmente tópicos essenciais como Consentimento Informado e Noções Básicas de Eventos Adversos e Coleta. Sua funcionalidade de texto para vídeo e geração de narração tornam a produção de materiais educacionais abrangentes simples.

Como a HeyGen apoia a distribuição de conteúdo de treinamento de pesquisa clínica sob demanda ou em streaming?

A HeyGen facilita a exportação fácil de seus vídeos de treinamento de pesquisa clínica de alta qualidade em vários formatos de proporção, tornando-os adequados para plataformas de vídeo sob demanda, serviços de streaming ou até mesmo como vídeos no YouTube. Isso garante acesso flexível e amplo para experiências de aprendizado eficazes.

