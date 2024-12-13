Gerador de Vídeo Explicativo de Ensaio Clínico: Simplifique o Recrutamento

Crie facilmente vídeos animados envolventes para educação do paciente e consentimento informado usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Desenvolva um vídeo de 60 segundos envolvente de 'gerador de vídeo explicativo de ensaio clínico' voltado para potenciais participantes para desmistificar o processo. Este vídeo deve adotar um estilo visual acolhedor e acessível, com um tom de áudio calmante, focando na clara 'educação do paciente'. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações complexas de maneira facilmente digerível e relacionável, ajudando os espectadores a entender o que esperar.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de 45 segundos direcionado a pesquisadores clínicos, mostrando como um 'criador de vídeo de IA' pode otimizar seus esforços em 'recrutamento e retenção' para estudos. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com uma narração enérgica e autoritária. Enfatize a eficiência de gerar conteúdo rapidamente aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar protocolos de pesquisa em divulgação atraente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo impactante de 30 segundos especificamente para potenciais participantes de ensaios, simplificando o conceito de 'consentimento informado' através de uma clara 'comunicação em saúde'. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo, inspirado em infográficos, com um ritmo de áudio tranquilizador e constante. Destaque como a geração de narração da HeyGen garante uma narração consistente e profissional, aumentando a compreensão e a confiança.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos 'explicativo' projetado para equipes de marketing farmacêutico, ilustrando a rápida criação de conteúdo educacional. O estilo visual deve ser vibrante e moderno, com uma trilha sonora animada, demonstrando a facilidade de uso. Mostre como os extensos Modelos & cenas da HeyGen capacitam os usuários a construir rapidamente vídeos de nível profissional para diversas necessidades de comunicação sem começar do zero.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeo Explicativo de Ensaio Clínico

Crie de forma eficiente vídeos explicativos claros e envolventes para ensaios clínicos, simplificando informações complexas e melhorando a compreensão do paciente com ferramentas baseadas em IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de ensaio clínico. Nossa plataforma usa a tecnologia de "texto-para-vídeo a partir de roteiro" para converter suas palavras em um vídeo dinâmico, garantindo precisão e clareza para os participantes.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem incorporando "avatares de IA" realistas para apresentar suas informações, escolhendo personagens que melhor representem seu público-alvo e ambiente clínico.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Gere uma narração com som natural para seu vídeo com a avançada "geração de narração". Isso garante que seu vídeo explicativo seja acessível e compreendido por todos os potenciais participantes.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Com um clique, a plataforma usará "geração de vídeo de ponta a ponta" para compilar todos os elementos em um vídeo explicativo polido. Exporte e compartilhe facilmente suas informações abrangentes sobre ensaios clínicos com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Educacional Abrangente

Gere cursos e materiais de vídeo extensivos para educar efetivamente um público global sobre processos e descobertas de ensaios clínicos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um gerador de vídeo explicativo de ensaio clínico?

A HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos de ensaios clínicos envolventes com facilidade, simplificando os processos de educação do paciente e consentimento informado. Nosso criador de vídeo de IA transforma seu roteiro em conteúdo de vídeo profissional, garantindo uma comunicação clara em saúde.

A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos para recrutamento de pacientes?

Com certeza. A HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos atraentes para recrutamento e retenção de pacientes através de avatares de IA avançados e funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Este processo de geração de vídeo de ponta a ponta inclui geração de narração de alta qualidade e legendas automáticas.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para vídeos explicativos animados?

A HeyGen oferece uma rica gama de recursos criativos, incluindo Modelos & cenas profissionais, para projetar vídeos explicativos animados cativantes adaptados às suas necessidades. Isso permite materiais de educação do paciente visualmente envolventes e comunicação eficaz em saúde.

Como a HeyGen auxilia nas necessidades mais amplas de comunicação em saúde?

A HeyGen é um criador de vídeo de IA versátil que auxilia significativamente nas necessidades mais amplas de comunicação em saúde, permitindo a criação de diversos vídeos para treinamento de equipe, integração de pacientes e conscientização pública. Nossa plataforma intuitiva torna a criação de conteúdo impactante acessível para todos os seus objetivos de comunicação.

