Transforme roteiros médicos complexos em vídeos de visão clínica envolventes sem esforço com nosso recurso avançado de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo médico de 45 segundos voltado para profissionais de saúde e estudantes de medicina, fornecendo uma visão clínica de um novo protocolo de tratamento. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e orientado por dados, incorporando diagramas animados e texto na tela para apoiar uma narração autoritária. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para agilizar a criação de conteúdo e integrar Modelos & cenas profissionais para uma apresentação polida.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos para redes sociais, focado em promover uma iniciativa de saúde comunitária. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante, dinâmico e otimista, com música energética e gráficos vibrantes que capturam a atenção rapidamente. Garanta ampla acessibilidade implementando Legendas da HeyGen para espectadores sem som e otimize para várias plataformas usando redimensionamento de Proporção & exportações.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional informativo de 50 segundos apresentando uma nova clínica especializada, direcionado a membros da comunidade e potenciais clientes que buscam serviços médicos especializados. A apresentação visual e de áudio deve ser acolhedora, convidativa e altamente profissional, utilizando imagens de alta qualidade para transmitir confiança e expertise, acompanhadas por música de fundo suave e tranquilizadora. Aumente o apelo visual utilizando a biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen e personalizando através de vários Modelos & cenas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visão Clínica

Transforme eficientemente informações médicas complexas em vídeos de visão clínica claros e envolventes com IA. Crie vídeos educativos para pacientes em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Visão Clínica
Comece colando seu roteiro detalhado de visão clínica ou vídeo explicativo médico na plataforma. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá instantaneamente seu texto em uma linha do tempo de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA Profissional
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para representar seus insights médicos. Nossos avatares de IA fornecem um apresentador consistente e envolvente para seu vídeo de visão clínica.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes
Gere automaticamente uma narração clara e profissional para sua visão clínica usando nossa avançada geração de narração. Selecione entre uma variedade de vozes para combinar perfeitamente com seu tom.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Antes de exportar, adicione automaticamente Legendas para garantir acessibilidade. Em seguida, baixe seu vídeo de visão clínica completo, pronto para comunicação em saúde ou educação de pacientes.

Expanda a Educação de Pacientes & Profissionais

Produza vídeos educativos escaláveis para pacientes e cursos de desenvolvimento profissional para alcançar um público mais amplo de forma eficaz e global.

Perguntas Frequentes

Quais benefícios a HeyGen oferece para a criação de vídeos educativos para pacientes e conteúdo explicativo médico?

A HeyGen capacita profissionais de saúde a produzir facilmente vídeos educativos de alta qualidade para pacientes e vídeos explicativos médicos. Os usuários podem aproveitar o Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente informações complexas em conteúdo visual envolvente, melhorando a comunicação geral em saúde.

A HeyGen oferece recursos de criador de vídeo com IA, como avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro para vídeos de visão clínica?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeo com IA avançado que oferece total suporte à criação de vídeos profissionais de visão clínica. Ela apresenta avatares de IA realistas e uma funcionalidade robusta de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que os usuários gerem visuais envolventes a partir de texto para pesquisa médica e ensaios clínicos.

Quais ferramentas a HeyGen fornece para criar vídeos promocionais de saúde envolventes e conteúdo de marketing?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas para vídeos promocionais de saúde e marketing eficaz em saúde. Com Modelos & cenas personalizáveis, geração versátil de narração e a capacidade de adicionar Legendas, a HeyGen ajuda você a criar vídeos impactantes para redes sociais e outros ativos de marketing.

Como a HeyGen ajuda profissionais de saúde a otimizar sua produção de vídeo para diversas necessidades de comunicação?

A HeyGen otimiza significativamente a produção de vídeo ao oferecer recursos intuitivos como avatares de IA e capacidades eficientes de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso permite que equipes médicas criem rapidamente conteúdo diversificado, desde visões clínicas até comunicação interna em saúde, economizando tempo e recursos valiosos.

