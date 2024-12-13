Gerador de Vídeos de Integração para Clínicas: Simplifique o Treinamento

Crie vídeos de integração envolventes e em conformidade para profissionais de saúde e aumente a retenção de conhecimento com avatares de IA avançados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para a equipe existente da clínica, delineando novos procedimentos de conformidade para o manuseio de dados de pacientes. Este vídeo precisa de um estilo visual direto e conciso, incorporando demonstrações de gravação de tela de fluxos de trabalho de software e utilizando legendas para acessibilidade e clareza. O objetivo é atualizar e treinar rapidamente a equipe sobre atualizações críticas, garantindo treinamento em conformidade sem sessões presenciais extensas usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 45 segundos para a integração de pacientes, explicando o processo pré-visita para um serviço especializado da clínica, fazendo com que novos pacientes se sintam confortáveis e informados. O vídeo deve ter um estilo visual calmo e tranquilizador, aproveitando modelos e cenas pré-desenhados para criação rápida e incorporando visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar os passos. Isso ajuda a melhorar a experiência do paciente e reduz a carga administrativa no check-in, atuando como uma ferramenta valiosa de criação de vídeos de integração de pacientes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo interno de 2 minutos para administradores e gerentes de TI da clínica, mostrando os benefícios e a facilidade de integrar uma plataforma de criação de vídeos de IA para comunicações internas e treinamento. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, dinâmico e persuasivo, demonstrando como transformar texto simples em vídeos polidos de forma eficiente usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro, e mencionando como o redimensionamento de proporção e exportações podem adaptar o conteúdo para várias telas ou plataformas internas. Isso destaca as capacidades técnicas da plataforma para fácil atualização das comunicações da clínica.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração para Clínicas

Simplifique o processo de integração da sua clínica com vídeos de alta qualidade e envolventes, projetados para profissionais de saúde, garantindo treinamento consistente e melhor retenção de conhecimento.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Integração
Comece escrevendo seu roteiro ou selecionando um modelo pré-desenhado. Aproveite a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu texto em conteúdo de vídeo envolvente.
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Aprimore o profissionalismo e a clareza do seu vídeo selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem.
Step 3
Aplique a Identidade Visual da Sua Clínica
Integre a identidade visual única da sua clínica aplicando controles de marca, como logotipos e cores, ao seu conteúdo de vídeo para personalização de marca.
Step 4
Exporte e Integre Seu Treinamento
Finalize seu vídeo e prepare-o para distribuição. Integre seus vídeos de treinamento de forma perfeita no seu LMS para uma integração eficiente de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Alcance do Treinamento Globalmente

Desenvolva e distribua de forma eficiente inúmeros cursos de integração para profissionais de saúde em todo o mundo, aumentando a acessibilidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de alta qualidade para clínicas?

O HeyGen utiliza seu avançado gerador de vídeos de IA para capacitar organizações de saúde a criar vídeos de integração de alta qualidade para clínicas sem esforço. Esta plataforma simplifica todo o processo, permitindo que você produza vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente para novos contratados e profissionais de saúde.

O HeyGen pode converter roteiros de texto em vídeos de integração profissionais com avatares de IA e narrações?

Com certeza. O poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen permite que você transforme texto simples em vídeos de integração polidos instantaneamente. Você pode aprimorá-los com diversos avatares de IA e narrações de IA com som natural, tornando o HeyGen uma plataforma completa de criação de vídeos de IA para conteúdo impactante.

Quais opções de personalização de marca estão disponíveis para conteúdo de integração médica?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização de marca para garantir que seus vídeos de integração médica estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua clínica. Você pode aplicar seu logotipo, cores da marca e escolher entre vários modelos de vídeos de integração, criando uma experiência consistente e profissional para cada novo membro da equipe.

O HeyGen suporta integração com Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS) existentes ou tradução de vídeos para equipes globais?

Sim, o HeyGen suporta integração perfeita com LMS para implantar facilmente seus vídeos de treinamento dentro dos seus sistemas existentes, garantindo um processo de integração tranquilo. Além disso, o HeyGen permite que você traduza vídeos para mais de 140 idiomas, possibilitando comunicação e treinamento eficazes para equipes globais e profissionais de saúde diversos.

