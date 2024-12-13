O HeyGen capacita organizações a criar vídeos profissionais de responsabilidade climática para Relatórios ESG com controles abrangentes de branding. Você pode personalizar vídeos com seu logotipo e cores da marca usando nossos modelos e cenas, garantindo consistência e credibilidade na comunicação de suas práticas sustentáveis. Nossa plataforma ajuda você a articular suas mensagens ambientais de forma eficaz.