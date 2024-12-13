Criador de Vídeos de Treinamento para Clientes: Crie Vídeos Envolventes com IA

Desenvolva vídeos poderosos de treinamento para clientes com texto-para-vídeo a partir de roteiro, impulsionando uma melhor integração de funcionários.

Imagine um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos para novos clientes, demonstrando as principais características de um serviço. Este estilo visual profissional e amigável, completo com texto claro na tela e uma narração animada por IA, utiliza efetivamente os avatares de IA da HeyGen para tornar o treinamento complexo de clientes acessível a uma ampla base de clientes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de funcionários de 45 segundos que introduza novos contratados à cultura da empresa e procedimentos essenciais. A estética visual corporativa e limpa, combinada com uma narração profissional por IA, utiliza o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para criar vídeos de treinamento atraentes e fornece legendas claras para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de 30 segundos de instruções para equipes internas, focado em treinamento técnico rápido para uma nova atualização de software. Empregue uma abordagem visual dinâmica em estilo infográfico com explicações concisas e música de fundo, aproveitando a extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para melhorar visualmente os pontos-chave de compartilhamento de conhecimento e uma narração por IA para uma entrega nítida.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de treinamento de 90 segundos para clientes, projetado para fornecer dicas avançadas para usuários existentes, visando o máximo engajamento. Este estilo visual moderno e fácil de seguir, com demonstrações claras e uma narração envolvente por IA, é construído usando os modelos e cenas flexíveis de vídeo de treinamento da HeyGen, permitindo a rápida criação de conteúdo a partir de um roteiro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento para Clientes

Crie vídeos de treinamento para clientes de forma fácil. Aproveite avatares de IA e recursos inteligentes para simplificar informações complexas, garantindo que seus clientes aprendam de forma eficaz e eficiente.

1
Step 1
Crie Conteúdo Envolvente com Avatares de IA
Comece escrevendo seu roteiro de treinamento. Em seguida, selecione um avatar de IA realista para apresentar seu conteúdo, dando vida aos seus vídeos de treinamento para clientes com um toque humano, sem precisar de câmera ou estúdio.
2
Step 2
Adicione Áudio e Visuais Profissionais
Enriqueça seu treinamento adicionando uma narração profissional por IA em vários idiomas, ou faça upload do seu próprio áudio para fornecer instruções claras. Incorpore mídia relevante do nosso extenso acervo para tornar seu conteúdo visualmente rico.
3
Step 3
Refine com Acessibilidade e Branding
Gere automaticamente legendas precisas para tornar seus vídeos de treinamento para clientes acessíveis a todos os aprendizes. Aplique as cores e o logotipo da sua marca para uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Uma vez satisfeito, exporte seus vídeos de treinamento para clientes em alta qualidade em vários formatos de proporção adequados para qualquer plataforma. Compartilhe seu produto final para capacitar seus clientes com conhecimento valioso.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Informações Complexas

.

Transforme treinamentos técnicos complexos ou guias de instruções em vídeos claros e fáceis de entender com IA, tornando o compartilhamento de conhecimento mais eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento envolventes?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes ao utilizar avatares de IA avançados e narração por IA, transformando roteiros em conteúdo profissional ideal para vídeos de integração de funcionários e treinamento de clientes. Este processo reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção de vídeos.

O que torna a HeyGen um poderoso gerador de vídeos de IA para equipes de L&D?

A HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de IA que equipa as equipes de L&D com ferramentas intuitivas e uma variedade de modelos de vídeos de treinamento. Isso permite que criem rapidamente conteúdo de aprendizagem de alta qualidade, facilitem o compartilhamento eficiente de conhecimento e melhorem a eficácia geral do treinamento.

A HeyGen pode apoiar efetivamente o desenvolvimento de vídeos de treinamento técnico e instruções?

Absolutamente. A HeyGen serve como um criador ideal de vídeos de treinamento para clientes, perfeitamente adequado para vídeos de treinamento técnico e instruções. Com recursos como narração precisa por IA e legendas automáticas, a HeyGen garante instruções claras, acessíveis e abrangentes para qualquer assunto técnico.

Como a HeyGen ajuda a manter a consistência da marca em todos os vídeos de treinamento?

A HeyGen permite que os usuários mantenham uma forte consistência de marca em seus vídeos de treinamento ao incorporar logotipos personalizados, cores da marca e avatares de IA específicos da empresa. Isso garante que cada vídeo produzido reflita a identidade da sua marca de forma profissional, criando vídeos envolventes que ressoam com seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo