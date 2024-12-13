O HeyGen oferece controles de branding robustos, incluindo a capacidade de adicionar logotipos personalizados e cores da marca, garantindo que todos os seus vídeos de sucesso do cliente estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Nossos modelos personalizáveis e ferramentas de edição fáceis ajudam a manter uma aparência profissional e alinhada à marca sem esforço.