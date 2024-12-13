Criador de Vídeos de Relatório para Clientes: Simplifique Seus Relatórios

Eleve seus relatórios para clientes com avatares de IA dinâmicos, transformando dados em narrativas visuais envolventes sem esforço.

Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos de relatório para clientes, voltado para agências de marketing, para mostrar o sucesso das campanhas aos seus clientes. O estilo visual deve ser elegante e profissional, incorporando gráficos animados e elementos de marca, complementado por uma narração envolvente e confiante. Utilize modelos personalizáveis e o poderoso recurso de geração de narração para transformar dados complexos em uma apresentação impressionante e de fácil compreensão.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos voltado para usuários de empresas de tecnologia para que compreendam rapidamente novos recursos de software. Este vídeo deve adotar um design visual minimalista com gravações de tela claras, apresentado por um avatar de IA amigável, e apresentar um tom calmo e informativo. Aproveite os avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para transmitir informações complexas com facilidade e profissionalismo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 30 segundos para o público de redes sociais, transformando um estudo de caso convincente em um destaque atraente para empresas que buscam novos leads. O estilo visual deve ser energético e altamente compartilhável, usando cortes rápidos e sobreposições de texto dinâmicas, acompanhado por uma trilha sonora animada e moderna. Utilize a biblioteca de mídia/suporte de estoque para visuais atraentes e garanta máxima acessibilidade com legendas/captions proeminentes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 75 segundos para equipes internas comunicarem uma nova estratégia de marketing ou atualização de negócios de forma eficaz. A estética visual deve ser corporativa e informativa, apresentando gráficos nítidos e pontos-chave, apoiados por uma narração clara e profissional. Utilize texto para vídeo a partir de roteiro para agilizar a criação de conteúdo e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para fácil distribuição em várias plataformas internas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatório para Clientes

Transforme seus dados e insights em relatórios de vídeo envolventes que impressionam clientes e partes interessadas sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando o conteúdo do seu relatório. Você pode colar um roteiro existente ou usar a IA para gerar um, formando a base para o seu vídeo de relatório para clientes com a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma biblioteca de modelos personalizáveis e cenas projetadas para relatórios profissionais, garantindo que seu vídeo para clientes reflita sua marca e mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Seus Dados e Marca
Carregue facilmente gráficos, tabelas ou imagens relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar as principais métricas do seu relatório. Aplique as cores e o logotipo da sua marca para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de relatório adicionando geração de narração profissional e legendas precisas. Em seguida, exporte seu vídeo de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para sua apresentação ao cliente ou compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Resuma Resultados de Campanhas em Redes Sociais

Forneça resumos dinâmicos em vídeo das análises, insights e impacto de campanhas em redes sociais para revisões de clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos envolventes?

O HeyGen capacita você a se tornar um criador de vídeos de IA, transformando roteiros em vídeos profissionais com facilidade. Nosso processo automatizado de criação de vídeos, alimentado por IA avançada, permite gerar conteúdo de alta qualidade sem edição complexa, perfeito para vídeos explicativos dinâmicos.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização, incluindo uma ampla seleção de avatares de IA, modelos personalizáveis e controles de marca poderosos. Você pode personalizar seus vídeos com seu logotipo, cores da marca e música para alinhar perfeitamente com a estética da sua empresa.

O HeyGen suporta geração avançada de narração e legendas?

Absolutamente. As robustas capacidades de geração de narração do HeyGen permitem adicionar narrações com som natural em vários idiomas. Nossa plataforma também gera automaticamente legendas e captions, aumentando a acessibilidade e o engajamento do seu público.

Com que rapidez posso produzir vídeos de marketing profissionais usando o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode criar rapidamente vídeos de marketing profissionais aproveitando modelos personalizáveis e uma biblioteca de mídia abrangente. Nossa plataforma intuitiva é projetada para eficiência, permitindo produção rápida sem comprometer a qualidade, tornando você um criador de vídeos eficaz.

