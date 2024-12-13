As ferramentas avançadas de IA da HeyGen, incluindo texto para vídeo a partir de roteiro e geração de narração de texto para fala, melhoram significativamente a criação de conteúdo de vídeo automatizando tarefas complexas. Você também pode aplicar controles de marca para garantir que todos os seus vídeos de alta qualidade reflitam a identidade da sua empresa.