O HeyGen simplifica a produção de vídeos através de recursos como conversão de texto para vídeo e legendas automáticas, garantindo acessibilidade e clareza. Com controles intuitivos de branding, uma rica biblioteca de mídia e redimensionamento versátil de proporção de aspecto, o HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de onboarding profissionais com facilidade, independentemente de sua experiência em edição de vídeo.