Criador de Vídeos de Comunicação com Clientes: Aumente o Engajamento

Crie vídeos atraentes e com a marca para transmitir sua mensagem claramente, aproveitando os modelos e cenas intuitivos do HeyGen.

434/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos para profissionais de marketing, demonstrando como produzir rapidamente conteúdo promocional envolvente. O estilo visual deve ser moderno e animado, com uma trilha sonora vibrante, enfatizando a eficiência de utilizar "Avatares de IA" e "Modelos e cenas" pré-desenhados para uma criação de vídeo rápida e de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para gerentes de produto, delineando claramente um novo recurso de software. O estilo visual deve ser informativo e preciso, acompanhado por uma "Geração de narração" autoritária e "Legendas automáticas" para clareza, garantindo um vídeo altamente profissional que educa de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo ágil de 15 segundos para redes sociais, direcionado a gerentes de redes sociais, ilustrando como reutilizar conteúdo para diferentes plataformas. O estilo visual deve ser rápido e energético, com trechos sonoros cativantes, focando na "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" e no rico "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para criar trechos visualmente atraentes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o criador de vídeos de comunicação com clientes

Crie facilmente vídeos profissionais e personalizados para clientes, aumentando o engajamento e a clareza em suas mensagens com poderosas ferramentas de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua mensagem. Nossa plataforma utiliza Texto para vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente o conteúdo do vídeo.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca ou use suas próprias filmagens. Você também pode escolher entre vários modelos e cenas.
3
Step 3
Adicione Marca e Mídia
Integre o logotipo da sua empresa, cores da marca e visuais relevantes usando controles intuitivos de Branding para manter uma aparência e sensação consistentes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo final em múltiplos formatos de Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para diferentes plataformas e compartilhe diretamente com seus clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie vídeos atraentes com tecnologia de IA para compartilhar o sucesso dos clientes, construindo confiança e demonstrando valor para clientes potenciais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para vídeos de marketing?

O HeyGen é um criador de vídeos de IA intuitivo que oferece criação fácil de vídeos a partir de texto, perfeito para desenvolver vídeos de marketing envolventes e vídeos de comunicação. Seus recursos baseados em IA simplificam todo o processo, permitindo que você crie vídeos profissionais de forma eficiente.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos alinhados à marca com elementos personalizados?

Com certeza, o HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais e alinhados à marca com amplas opções de personalização. Aproveite uma ampla gama de modelos, integre as cores e o logotipo da sua marca e até mesmo utilize Avatares de IA realistas para manter um conteúdo de vídeo consistente.

Que tipos de conteúdo de vídeo podem ser produzidos com a plataforma do HeyGen?

O HeyGen é uma plataforma versátil de criação de vídeos, permitindo que você produza uma ampla gama de conteúdos de vídeo, desde vídeos atraentes para redes sociais até vídeos explicativos detalhados e comunicações internas. Nossa capacidade de texto para vídeo ajuda a transformar suas ideias em vídeos impressionantes sem esforço.

Como os recursos baseados em IA do HeyGen melhoram a criação de vídeos?

Os recursos avançados baseados em IA do HeyGen melhoram significativamente a criação de vídeos ao oferecer Avatares de IA realistas e narrações autênticas. Essas ferramentas, combinadas com a assistência de um roteirista de IA, permitem que você gere conteúdo de vídeo de alta qualidade sem amplo conhecimento de produção, transformando suas ideias em vídeos impressionantes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo