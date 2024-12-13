criador de vídeo de anúncio de liquidação para sucesso rápido em vendas

Transforme suas promoções de vendas em anúncios de vídeo cativantes instantaneamente com nossa plataforma fácil de usar e texto para vídeo com IA para máximo impacto.

396/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um criador de vídeo de liquidação de 15 segundos para marcas de e-commerce que visam compradores móveis nas redes sociais. Este vídeo precisa de uma estética moderna e acelerada, com visuais brilhantes e efeitos sonoros em tendência, garantindo uma chamada para ação clara. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para se ajustar perfeitamente a várias plataformas sociais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo publicitário sofisticado de 45 segundos para profissionais de marketing apresentando uma linha de produtos em liquidação. O estilo visual deve ser profissional e elegante, apresentando um avatar de IA para explicar o valor e os descontos de maneira autoritária, mas envolvente. O áudio deve ser uma narração clara e informativa.
Prompt de Exemplo 3
Crie um criador de vídeo de anúncio de 60 segundos direcionado a gerentes de varejo que precisam de vídeos promocionais detalhados para exibições em loja e campanhas online. O estilo visual e de áudio deve ser explicativo e envolvente, com um toque ligeiramente cinematográfico e uma geração de narração calorosa e convidativa descrevendo o evento de liquidação abrangente e suas diversas categorias de produtos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Anúncio de Liquidação

Crie vídeos publicitários atraentes para sua liquidação de forma rápida e fácil com nosso criador de anúncios em vídeo intuitivo.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Comece selecionando entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados. Esses modelos e cenas pré-construídos fornecem uma base perfeita para seu anúncio de liquidação.
2
Step 2
Personalize Seu Anúncio
Personalize o modelo escolhido adicionando detalhes do produto, ofertas especiais e o estilo único da sua marca. Use as opções de personalização e controles de Branding (logo, cores) para garantir que seu anúncio de liquidação esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.
3
Step 3
Gere Narração
Enriqueça seu anúncio com uma narração profissional explicando os detalhes da sua liquidação. Nosso recurso de geração de narração permite criar áudio envolvente a partir do seu roteiro, adicionando impacto aos seus vídeos publicitários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de anúncio de liquidação esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos. Use o redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu vídeo para qualquer plataforma, garantindo que ele esteja pronto para alcançar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivar Ação do Cliente

.

Inspire ação imediata e decisões de compra com vídeos persuasivos que destacam a urgência e o valor da liquidação.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de anúncios de liquidação atraentes?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios de liquidação impactantes ao utilizar avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo, fazendo com que seus vídeos promocionais se destaquem efetivamente.

A HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos promocionais para redes sociais?

Com certeza, a HeyGen é um criador de anúncios em vídeo fácil de usar que oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e opções de personalização, garantindo que seus vídeos publicitários sejam perfeitamente otimizados para plataformas de redes sociais com redimensionamento de proporção.

Quais recursos a HeyGen oferece para aprimorar vídeos publicitários?

A HeyGen fornece ferramentas robustas para aprimorar seus vídeos publicitários, incluindo geração de narração por IA, controles abrangentes de branding e acesso a uma vasta biblioteca de mídia, permitindo que você crie conteúdo profissional com fortes chamadas para ação.

A HeyGen inclui recursos como avatares de IA e animações para anúncios em vídeo?

Sim, a HeyGen integra avatares de IA e capacidades para animações diretamente em seus anúncios em vídeo, permitindo que você crie vídeos promocionais envolventes e dinâmicos de forma rápida e eficiente usando o editor de vídeo integrado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo