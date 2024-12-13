Impulsione o Aprendizado com Nosso Criador de Vídeos para Sala de Aula

Capacite professores e alunos a criar vídeos educacionais cativantes para o aprendizado online com nossos Templates e cenas fáceis de usar.

Crie um vídeo educacional de boas-vindas de 45 segundos, destinado a estudantes e pais, apresentando um avatar de IA que oferece uma visão geral rápida de um evento ou projeto escolar futuro. O estilo visual deve ser acolhedor e encorajador, usando transições suaves e um tom de áudio calmo e claro, aprimorado pelos avatares de IA da HeyGen para entregar uma presença consistente e profissional na tela.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional escolar de 60 segundos destinado a futuros alunos e suas famílias, celebrando visualmente as diversas oportunidades e o espírito comunitário dentro da instituição educacional. A estética deve ser moderna e energética, com transições dinâmicas e uma trilha sonora inspiradora, com todos os elementos visuais cuidadosamente selecionados usando a biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para uma criação multimídia impactante.
Prompt de Exemplo 2
Gere um vídeo explicativo de 30 segundos voltado para estudantes que buscam clareza em tópicos acadêmicos desafiadores, empregando um estilo visual animado e limpo com gráficos nítidos e texto conciso na tela. Este vídeo educacional visa destilar informações complexas em um formato facilmente compreensível, utilizando o recurso de legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e reforçar o aprendizado em diversos ambientes de aprendizagem online.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial de 50 segundos, ideal para professores e alunos avançados, que fornece um guia rápido sobre a implementação de um novo recurso digital para gestão de sala de aula. O estilo visual deve ser direto e instrutivo, integrando gravações de tela com gráficos sobrepostos e uma narração em tom de conversa, tudo estruturado de forma eficiente usando os templates e cenas da HeyGen para facilitar a rápida criação de vídeos e o compartilhamento de conhecimento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Sala de Aula

Transforme suas aulas em vídeos educacionais envolventes e de alta qualidade. Crie facilmente conteúdo visual atraente que cativa os alunos e melhora os resultados de aprendizado.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a Partir de um Roteiro
Comece transformando facilmente seus planos de aula ou conteúdo existente em um vídeo usando nosso poderoso recurso de texto para vídeo, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo educacional, adicionando uma presença profissional e consistente na tela aos seus vídeos.
3
Step 3
Adicione Visuais e Legendas
Melhore a clareza e a acessibilidade para os alunos gerando automaticamente legendas precisas para todo o seu conteúdo de vídeo educacional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Aula
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo em vários formatos e resoluções, pronto para ser compartilhado diretamente em suas plataformas de aprendizado online.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Transforme Conceitos Abstratos em Visuais Envolventes

.

Visualize tópicos complexos e eventos históricos de forma vívida, tornando o aprendizado acessível e emocionante para os alunos com uma narrativa de vídeo envolvente.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos educacionais para professores?

O HeyGen capacita os professores a criar vídeos educacionais envolventes de forma fácil, usando avatares de IA e uma variedade de templates personalizáveis. Sua interface intuitiva de arrastar e soltar simplifica todo o processo de criação de vídeos, tornando-o acessível para qualquer pessoa.

Que tipos de vídeos educacionais criativos posso fazer com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir uma ampla variedade de vídeos educacionais, desde vídeos explicativos envolventes até apresentações multimídia dinâmicas. Aproveite os avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo para dar vida ao seu conteúdo instrucional de forma rápida e profissional.

O HeyGen oferece ferramentas para o rápido desenvolvimento de materiais de aprendizagem?

Sim, o HeyGen acelera significativamente o desenvolvimento de materiais de aprendizagem profissionais por meio de recursos como templates personalizáveis e edição com IA. Você pode gerar narrações realistas e adicionar legendas para garantir que seus vídeos educacionais sejam claros e impactantes.

O HeyGen pode aprimorar as capacidades do criador de vídeos para sala de aula com elementos multimídia?

Com certeza, o HeyGen transforma você em um poderoso criador de vídeos para sala de aula, fornecendo extensas ferramentas de criação multimídia. Acesse uma rica biblioteca de mídia e adicione facilmente legendas ou captions aos seus vídeos educacionais, garantindo uma experiência de aprendizado inclusiva e envolvente para os alunos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo