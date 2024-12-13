Crie um vídeo explicativo animado de 60 segundos, projetado para alunos do ensino fundamental, desvendando um conceito científico complexo como a fotossíntese em etapas simples e visualmente atraentes. O estilo visual deve ser brilhante e colorido, apresentando avatares de IA amigáveis e expressivos e aproveitando a robusta geração de narração do HeyGen para uma narração clara e entusiástica. Este vídeo educacional visa capturar a atenção dos jovens aprendizes através de visuais animados vibrantes, tornando o aprendizado divertido e acessível, cumprindo a promessa de um criador de vídeos educacionais eficaz.

