Gerador de Vídeos de Atualização da Sala de Aula: Crie Vídeos Envolventes

Transforme rapidamente planos de aula em atualizações de vídeo cativantes usando nosso poderoso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo vibrante de 45 segundos com atualizações da sala de aula para os pais de alunos do ensino fundamental, adotando um estilo visual caloroso e amigável com uma trilha sonora animada. Utilizando os "avatares de IA" e "geração de narração" da HeyGen, destaque as principais conquistas semanais e eventos futuros, tornando-o um vídeo envolvente que os pais vão aguardar ansiosamente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos explicando uma tarefa complexa de "aprendizagem baseada em projetos" para alunos do ensino médio, com um estilo visual dinâmico, música de fundo inspiradora e texto na tela. Aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para delinear claramente os objetivos e use "Legendas" para garantir acessibilidade a todos os alunos, transformando o "conteúdo da sala de aula" em uma prévia empolgante.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional rápido de 30 segundos para colegas educadores, mostrando um novo fluxo de trabalho de "ferramenta de edição de vídeo" com um estilo visual nítido e profissional e narração precisa. Utilize os "Modelos e cenas" da HeyGen para criação rápida e integre "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para adicionar imagens relevantes de B-roll, fornecendo um guia conciso que se encaixa facilmente na agenda ocupada de um professor.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma compilação dinâmica de vídeo de 90 segundos para alunos, corpo docente e a comunidade escolar em geral, celebrando conquistas estudantis com um visual de montagem comemorativa e uma trilha musical edificante. Esta criação do "Criador de Vídeos de Sala de Aula de IA" deve utilizar "Redimensionamento de proporção e exportações" para vários formatos de exibição e aproveitar o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para aprimorar a narrativa visual, criando uma experiência de "vídeo envolvente" verdadeiramente memorável.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualização da Sala de Aula

Crie rapidamente atualizações de vídeo profissionais e envolventes para sua sala de aula usando IA, economizando tempo e melhorando a comunicação com alunos e pais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Conteúdo
Comece delineando sua mensagem de atualização da sala de aula. Você pode escrever um roteiro completo ou fazer upload de texto existente, que nossa IA usará para a geração de Texto para vídeo a partir de roteiro, transformando suas ideias em uma apresentação dinâmica.
2
Step 2
Selecione Visuais e Voz
Escolha entre uma variedade de avatares de IA profissionais para representar sua mensagem. Melhore ainda mais seu vídeo usando a geração de narração para garantir uma entrega clara e envolvente.
3
Step 3
Personalize e Refine Seu Vídeo
Personalize sua atualização com controles de marca, como logotipos e cores. Adicione elementos interativos de vídeo, legendas ou música de fundo para tornar seu conteúdo de sala de aula mais dinâmico e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Distribua Sua Atualização
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de atualização da sala de aula no formato de proporção desejado. Compartilhe-o facilmente diretamente ou integre-o ao seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (integração LMS) para acesso contínuo de alunos e pais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Complexos da Sala de Aula

.

Esclareça tópicos desafiadores e entregue conteúdo de sala de aula de forma eficaz transformando informações em vídeos de IA envolventes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode transformar vídeos de atualização da sala de aula?

A HeyGen capacita educadores a criar vídeos profissionais e envolventes para atualizações de sala de aula e planos de aula sem esforço. Nossos geradores de vídeo de IA simplificam a criação de conteúdo, tornando-o um Criador de Vídeos de Sala de Aula de IA ideal para ambientes de aprendizagem modernos.

Quais recursos tornam os vídeos da HeyGen envolventes para os alunos?

A HeyGen oferece recursos dinâmicos como avatares de IA realistas e modelos personalizáveis para produzir vídeos altamente envolventes. Você pode facilmente gerar narrações com som natural a partir do seu roteiro, garantindo que seu conteúdo de sala de aula capte a atenção dos alunos.

A HeyGen simplifica o processo de criação de conteúdo de vídeo a partir de roteiros?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos por meio de sua funcionalidade intuitiva de Texto para vídeo a partir de roteiro. Este recurso poderoso, combinado com a geração avançada de narração, atua como uma ferramenta de edição de vídeo abrangente para transformar rapidamente seus planos de aula em conteúdo de vídeo polido.

Posso personalizar meus vídeos de sala de aula com as ferramentas da HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma ampla gama de modelos e controles de marca para logotipos e cores. Isso garante que seu conteúdo de sala de aula mantenha uma aparência consistente, adequado para tudo, desde atualizações curtas até cursos online abrangentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo