Prompt de Exemplo 1
Como os treinadores corporativos podem oferecer aulas personalizadas de forma eficiente? Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para desenvolvimento profissional, com uma estética limpa e clara e uma voz calma e autoritária, aproveitando os "Avatares de AI" da HeyGen e "Texto para vídeo a partir de roteiro" para gerar conteúdo personalizado sem esforço usando a tecnologia de gerador de vídeo AI.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo informativo de 30 segundos especificamente para integração de funcionários remotos, empregando um tom visual amigável e acolhedor com áudio claro e conciso. Garanta que etapas cruciais sejam destacadas com "Legendas automáticas" e uma "Geração de narração" natural para tornar o processo de integração de funcionários suave e acessível.
Prompt de Exemplo 3
O objetivo é simplificar um tópico técnico complexo em um vídeo explicativo de 90 segundos facilmente digerível, direcionado a aprendizes gerais com um estilo visual envolvente e ilustrativo e uma voz conversacional. Isso requer a integração de visuais dinâmicos de "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" e "personagens animados" para esclarecer conceitos difíceis.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento em Sala de Aula

Crie vídeos de treinamento em sala de aula envolventes com AI, transformando seus roteiros em lições visuais dinâmicas para aprendizado sob demanda eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece elaborando seu roteiro de treinamento ou colando conteúdo existente. O gerador de vídeos AI da HeyGen ajuda você a transformar seu texto diretamente em cenas de vídeo, estabelecendo a base para seu vídeo de treinamento em sala de aula.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos e cenas profissionais para corresponder ao seu tópico de treinamento. Aproveite layouts pré-desenhados para construir rapidamente a base visual para seu conteúdo em sala de aula.
3
Step 3
Adicione Narrações de AI e Branding
Enriqueça seu vídeo com narrações de AI de som natural em uma ampla gama de idiomas e sotaques. Aplique facilmente o logotipo e as cores da sua marca usando controles de branding para um visual consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Gere seus vídeos de treinamento finais e exporte-os em vários formatos e proporções. Adicione legendas e legendas automáticas para criar conteúdo abrangente e acessível para seu público.

Casos de Uso

Simplifique a Educação Especializada

Simplifique assuntos complexos como tópicos médicos, tornando o treinamento especializado em sala de aula mais acessível e eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meus vídeos de treinamento com elementos criativos de AI?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeos AI que permite transformar seus vídeos de treinamento com avatares de AI personalizáveis e personagens animados, aproveitando uma extensa biblioteca de modelos para criar conteúdo visual altamente envolvente e criativo.

Quais capacidades a HeyGen oferece para fluxos de trabalho eficientes de criação de vídeos de treinamento?

Como um criador de vídeos de treinamento abrangente, a HeyGen simplifica seu fluxo de trabalho ao permitir a geração direta de texto para vídeo a partir de roteiro, suportando narrações de AI em vários idiomas e fornecendo um Gravador de Tela AI para criação de conteúdo dinâmico.

A HeyGen pode ser usada para desenvolver módulos de aprendizado sob demanda e vídeos de integração de funcionários?

Absolutamente, a HeyGen é uma plataforma de vídeo AI ideal para desenvolver vídeos impactantes de aprendizado sob demanda e integração de funcionários, oferecendo recursos robustos de colaboração e modelos personalizáveis para construir vídeos explicativos atraentes para qualquer necessidade de treinamento corporativo.

Como a HeyGen garante acessibilidade e maior alcance para conteúdo de treinamento gerado por AI?

A HeyGen garante que seu conteúdo de treinamento gerado por AI tenha amplo alcance ao produzir automaticamente legendas e oferecer traduções de AI, tornando a saída do seu criador de vídeos de treinamento em sala de aula acessível a um público global e diversificado.

