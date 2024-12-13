A HeyGen é um gerador ideal de vídeos de treinamento em sala de aula que simplifica a criação de vídeos explicativos claros para a integração de funcionários. Você pode facilmente gerar vídeos profissionais a partir de texto, completos com narrações envolventes de IA e legendas, garantindo que os novos contratados recebam informações consistentes e abrangentes de forma eficiente.