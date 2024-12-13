Produza um vídeo explicativo vibrante de 45 segundos mostrando como um professor ocupado usa facilmente um avatar de IA para simplificar o aprendizado de conceitos matemáticos complexos para seus alunos do ensino fundamental. O estilo visual deve ser brilhante e colorido, com animações divertidas, acompanhado por uma voz de IA clara e amigável explicando passo a passo como integrar lições envolventes usando um criador de vídeos explicativos para sala de aula.

Gerar Vídeo