Desenvolva um vídeo de 45 segundos direcionado a estudantes de ensino superior, resumindo conceitos-chave de uma teoria científica complexa para "vídeos educacionais" dentro de um contexto de "sistemas de gestão de aprendizagem". A estética visual deve ser profissional e limpa, apresentando texto na tela e "Legendas" acessíveis, tudo gerado de forma eficiente a partir de um roteiro fornecido usando "Texto para vídeo a partir de roteiro".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos para professores que buscam aumentar o "engajamento dos alunos" ilustrando o ciclo da água através de uma jornada animada. Utilize "avatares de IA" dinâmicos e coloridos dentro de diversos "Modelos e cenas", enriquecidos com visuais atraentes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para criar uma experiência de aprendizado envolvente e interativa.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional de 30 segundos para educadores que estão promovendo seus "cursos online", enfatizando a conveniência deste "criador de vídeos para professores". O estilo visual precisa ser moderno e inspirador, otimizado para várias plataformas sociais usando "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto", e construído rapidamente a partir de "Modelos e cenas" pré-desenhados para destacar os principais benefícios do curso.
Como Funciona um Criador de Vídeos Educacionais com IA

Transforme suas aulas em vídeos educacionais cativantes que aumentam o engajamento dos alunos, tudo sem precisar de habilidades técnicas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo facilmente o conteúdo da sua aula. Nossa plataforma usa Texto para Vídeo com IA para transformar seu texto em um esboço de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Visuais
Enriqueça seu vídeo escolhendo entre uma ampla gama de modelos de vídeo, personagens animados e ativos da biblioteca de mídia para ilustrar perfeitamente seus conceitos.
3
Step 3
Adicione Vozes de IA e Legendas
Utilize Vozes de IA para adicionar uma narração clara e envolvente, e gere automaticamente Legendas de IA precisas para tornar seu conteúdo acessível a todos os alunos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo educacional e utilize as opções de exportação para compartilhá-lo perfeitamente com os alunos via sistemas de gestão de aprendizagem ou cursos online para fomentar o engajamento dos alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos educacionais envolventes sem edição complexa?

O HeyGen capacita educadores a criar vídeos educacionais que promovem o engajamento dos alunos usando uma interface amigável para iniciantes. Você pode aproveitar nossos diversos modelos de vídeo e personagens animados, transformando seu roteiro em conteúdo de vídeo dinâmico sem exigir habilidades técnicas.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para agilizar o processo de produção de vídeos educacionais?

O HeyGen utiliza edição avançada de IA para acelerar significativamente seu fluxo de trabalho. Nosso Criador de Vídeos Educacionais com IA permite que você gere vídeos a partir de texto, adicione Vozes de IA realistas e inclua automaticamente Legendas de IA, tornando a criação de vídeos eficiente e acessível.

Posso personalizar vídeos educacionais criados com o HeyGen para diferentes sistemas de gestão de aprendizagem ou plataformas?

Absolutamente! O HeyGen oferece ferramentas robustas para personalizar seu vídeo, incluindo controles de branding para combinar com a aparência da sua instituição. Isso garante que seus vídeos educacionais se integrem perfeitamente em sistemas de gestão de aprendizagem e cursos online, prontos para serem compartilhados com sua comunidade escolar.

Como o HeyGen facilita para os professores a produção de apresentações em vídeo de alta qualidade para a sala de aula?

O HeyGen é um criador de vídeos intuitivo para professores, simplificando a criação de apresentações em vídeo de alta qualidade para a sala de aula. Com recursos como gravação de tela e web, uma rica biblioteca de mídia e uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, os professores podem produzir conteúdo profissional com facilidade.

