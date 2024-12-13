Criador de Vídeos para Aplicações em Sala de Aula: Crie Aulas Envolventes

Capacite educadores e alunos do ensino básico e médio a produzir vídeos educacionais envolventes, aproveitando avatares de IA para aulas interativas e cativantes.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma "apresentação animada" de 60 segundos para "alunos" delineando um projeto científico complexo. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, com música de fundo animada e uma narração clara e entusiástica. Destaque a facilidade de uso ao criar esta apresentação com vários "Modelos e cenas", permitindo que os alunos se concentrem no conteúdo em vez de em um design complexo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um segmento de 30 segundos para um "curso online", especificamente para instrutores universitários demonstrando um princípio acadêmico chave. Este "vídeo educacional" deve manter um estilo visual limpo, informativo e profissional, priorizando a compreensão do aluno. Ilustre como o recurso automático de "Legendas" melhora a acessibilidade, tornando tópicos complexos compreensíveis para um corpo discente diversificado.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo introdutório de 40 segundos para "professores do ensino fundamental" explicando as rotinas diárias da sala de aula para "alunos" jovens. O vídeo deve apresentar animações lúdicas e coloridas e uma voz amigável e encorajadora. Demonstre como a "geração de narração" pode criar uma narração consistente e clara, garantindo que todos os alunos compreendam as expectativas em um formato de vídeo envolvente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Aplicações em Sala de Aula

Capacite alunos e professores transformando aulas em vídeos educacionais envolventes, acessíveis e de alta qualidade com nossa plataforma intuitiva.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione entre uma variedade de modelos pré-desenhados voltados para conteúdo educacional, proporcionando um ponto de partida rápido e eficiente para sua aula.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador Virtual
Escolha entre nossa diversa gama de avatares de IA para apresentar sua aula, garantindo um instrutor virtual consistente e envolvente para seus alunos.
3
Step 3
Gere Legendas para Acessibilidade
Aumente a compreensão e a acessibilidade gerando automaticamente legendas precisas para toda a sua aula em vídeo.
4
Step 4
Exporte Sua Aula Finalizada
Exporte facilmente seu vídeo educacional finalizado em vários formatos de proporção, pronto para compartilhamento sem complicações em salas de aula invertidas ou cursos online.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anime Conteúdo Curricular com Narrativas de IA

.

Transforme assuntos complexos como história ou ciência em apresentações animadas cativantes, tornando o aprendizado memorável e emocionante para os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen auxilia educadores do ensino básico e médio na criação de vídeos envolventes?

HeyGen é uma ferramenta avançada de vídeo com IA que capacita educadores e professores do ensino básico e médio a produzir vídeos educacionais envolventes com facilidade incomparável. Ele simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo conteúdo dinâmico ideal para salas de aula invertidas e cursos online.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para apresentações animadas?

HeyGen oferece um conjunto de recursos criativos para criar apresentações animadas atraentes, incluindo avatares de IA personalizáveis e uma rica biblioteca de modelos. Isso possibilita o desenvolvimento de aplicativos de vídeo visualmente estimulantes e interativos que captam a atenção dos alunos.

O HeyGen oferece opções de acessibilidade como legendas para conteúdo educacional?

Sim, o HeyGen oferece total suporte à geração de Legendas, garantindo que todos os vídeos educacionais e aplicações em sala de aula sejam acessíveis a um público mais amplo. Este recurso é crucial para melhorar as experiências de aprendizagem de todos os alunos.

O HeyGen pode funcionar como uma plataforma abrangente de criação de vídeos para diversas necessidades?

Absolutamente, o HeyGen opera como uma plataforma robusta de criação de vídeos, fornecendo poderosas ferramentas de vídeo com IA para cada etapa da produção de conteúdo. Desde transformar roteiros de texto em vídeo até gerar narrações e aplicar controles de marca, é projetado para uma produção de conteúdo versátil.

