Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educacional envolvente de 45 segundos "Criador de Vídeos de Participação Cívica" voltado para estudantes do ensino médio e eleitores de primeira viagem, explicando a importância crítica das eleições locais. Este vídeo deve apresentar elementos animados, um estilo visual claro e informativo, e uma voz profissional e calma entregue pelos avatares de IA do HeyGen para transmitir autoridade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e líderes comunitários, utilizando as capacidades do "gerador de vídeos de serviço cívico" do HeyGen, para promover um projeto de desenvolvimento comunitário local. O vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio profissional e direto, aproveitando modelos e cenas pré-desenhados para uma comunicação rápida e impactante que persuade o envolvimento.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inclusivo de 90 segundos, funcionando como um "Agente de Vídeo de IA", para alcançar diversas populações urbanas, incluindo falantes não nativos de inglês, aumentando a conscientização sobre os serviços públicos de saúde locais disponíveis. Empregue um estilo visual empático e inclusivo com representação diversa na tela e uma narrativa clara, ainda mais aprimorada pelo recurso de legendas do HeyGen para máxima acessibilidade e compreensão.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Serviço Cívico

Gere anúncios de serviço público impactantes e vídeos de engajamento cívico de forma rápida e eficiente com nossa ferramenta alimentada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Inicie seu projeto colando seu roteiro diretamente em nosso **Criador de Vídeos de Participação Cívica**, que transforma instantaneamente seu texto em cenas visuais.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de **avatares de IA** envolventes para apresentar sua mensagem, adicionando um rosto profissional e acessível aos seus vídeos de serviço cívico.
3
Step 3
Aplique Branding e Narrações
Personalize seu vídeo com **controles de Branding** adicionando o logotipo da sua organização e esquemas de cores específicos, e gere facilmente uma narração profissional.
4
Step 4
Exporte para Acesso Público
Finalize seu conteúdo e exporte facilmente como **vídeos de acesso público**, otimizados para várias plataformas e prontos para informar e engajar sua comunidade.

Casos de Uso

Criação Rápida de Anúncios de Serviço Público (PSA)

Gere rapidamente Anúncios de Serviço Público impactantes para comunicar mensagens urgentes à comunidade de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um gerador de vídeos de serviço cívico?

O HeyGen capacita os usuários a se tornarem facilmente um gerador de vídeos de serviço cívico. Nossa plataforma permite que você crie vídeos de Engajamento Cívico e Anúncios de Serviço Público atraentes usando avatares de IA e modelos de vídeo robustos, transformando roteiros em conteúdo visual impactante.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para criar anúncios de serviço público?

O HeyGen utiliza capacidades avançadas de IA para simplificar a criação de Anúncios de Serviço Público. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e geração de narração realista a partir de texto, juntamente com legendas automáticas, para produzir conteúdo de conscientização pública profissional e acessível de forma eficiente.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de acesso público envolventes para campanhas de conscientização comunitária?

Sim, o HeyGen é um Criador de Vídeos de Participação Cívica ideal para produzir vídeos de acesso público envolventes e Campanhas de Conscientização Comunitária. Com nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e extensos modelos de vídeo, você pode rapidamente desenvolver conteúdo de vídeo educacional que ressoe com seu público.

O HeyGen fornece ferramentas para branding consistente em vídeos governamentais?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles abrangentes de Branding para garantir consistência em todos os seus vídeos governamentais. Você pode facilmente aplicar o logotipo da sua organização, cores específicas e fontes para manter uma identidade de marca profissional e reconhecível em cada vídeo que você produz.

