Crie um vídeo explicativo técnico de 1 minuto voltado para criadores de conteúdo educacional, demonstrando como a geração de vídeos com IA da HeyGen simplifica a criação de explicações sobre educação cívica. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando demonstrações na tela do uso da funcionalidade de texto para vídeo a partir de um roteiro para preencher rapidamente o conteúdo, acompanhado por uma narração autoritária e clara. Mostre como vários avatares de IA podem ser usados para transmitir tópicos complexos com facilidade.

Gerar Vídeo