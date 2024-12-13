Criador de Vídeos Publicitários Cinematográficos: Crie Anúncios Impressionantes Rapidamente

Escale sua produção criativa de anúncios em vídeo cinematográficos com avatares de AI, gerando conteúdo impactante mais rápido do que nunca.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio em vídeo dinâmico de 45 segundos explicando os benefícios de um serviço de assinatura, voltado para proprietários de pequenas empresas que buscam soluções de produtividade. O vídeo deve empregar um estilo visual moderno e energético, com gráficos em movimento nítidos e transições rápidas, ao som de uma trilha pop corporativa motivacional e animada. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar o texto de marketing em narrativas visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio de 60 segundos no estilo UGC promovendo uma marca de moda sustentável, especificamente para millennials e a Geração Z conscientes do meio ambiente. A estética visual deve ser autêntica e acolhedora, usando iluminação natural e cenários diversos da vida real, complementados por uma música de fundo folk acústica suave. Enriqueça a narrativa empregando a geração de narração da HeyGen para adicionar depoimentos genuínos de clientes satisfeitos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional cativante de 15 segundos para um evento de venda relâmpago, direcionado a compradores impulsivos nas redes sociais em busca de ótimas ofertas. O estilo visual e de áudio deve ser rápido, vibrante e chamativo, com tipografia ousada, transições energéticas e uma trilha pop moderna e empolgante. Acelere o processo de criação utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um comercial profissional e impactante.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Publicitários Cinematográficos

Transforme seus conceitos de anúncios em vídeos impressionantes e de alta qualidade usando nossa plataforma com AI, projetada para trazer um toque cinematográfico às suas campanhas sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo seu roteiro de anúncio diretamente ou utilize a escrita de roteiro com AI para gerar conteúdo atraente. Nossa plataforma suporta a conversão de texto para vídeo, estabelecendo a base para seu projeto de criador de vídeos publicitários cinematográficos.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos Visuais
Selecione entre uma ampla gama de avatares de AI para representar sua marca ou produto. Personalize cenas e fundos usando nossos modelos ou carregue sua própria mídia, garantindo que seu vídeo tenha uma aparência cinematográfica profissional e envolvente.
3
Step 3
Adicione Áudio Profissional e Branding
Enriqueça seu anúncio com geração de narração de alta qualidade, escolhendo entre várias vozes de AI para corresponder ao tom desejado. Incorpore o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de branding para manter a consistência e o impacto.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio de Alta Qualidade
Gere seu vídeo cinematográfico final, aproveitando nossas opções robustas de exportação. Redimensione facilmente seu anúncio para vários formatos de proporção e baixe seus vídeos de alta qualidade, prontos para implantação imediata em todos os seus canais de marketing.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Histórias de Clientes Cativantes

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios em vídeo poderosos e envolventes, construindo confiança e credibilidade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de anúncios em vídeo cinematográficos?

A HeyGen é um criador de anúncios em vídeo com AI que permite produzir anúncios em vídeo cinematográficos de alta qualidade de forma eficiente. Aproveite a personalização com AI, modelos impressionantes e avatares de AI realistas para criar histórias visuais envolventes que capturam a atenção.

A HeyGen pode ajudar a escalar a produção criativa de anúncios em vídeo?

Com certeza, a HeyGen é projetada para ajudar a escalar a produção criativa de anúncios em vídeo. Gere facilmente várias variações de anúncios em vídeo com diferentes vozes de AI e avatares de AI a partir de um único roteiro, economizando tempo e recursos.

Quais capacidades de AI a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen integra capacidades avançadas de AI, como avatares de AI realistas e diversas vozes de AI, para transformar texto em vídeos envolventes. Essa personalização com AI simplifica todo o fluxo de trabalho de produção de vídeo.

Quais tipos de vídeos de marketing podem ser feitos usando os modelos da HeyGen?

A HeyGen oferece uma variedade de modelos para criar conteúdos de vídeo diversos, incluindo vídeos explicativos envolventes, vídeos promocionais dinâmicos e anúncios UGC eficazes. Esses modelos agilizam a criação de anúncios em vídeo profissionais para várias finalidades.

