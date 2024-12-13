Crie um vídeo de depoimento de paciente de 30 segundos direcionado a potenciais novos pacientes, destacando experiências positivas autênticas com o cuidado quiroprático. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando sorrisos genuínos e iluminação natural, complementado por um estilo de áudio que seja sincero e confiante. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para integrar de forma integrada citações ou legendas chave, enfatizando o alívio e a melhoria na qualidade de vida que os pacientes alcançaram.

Gerar Vídeo