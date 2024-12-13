Gerador de Vídeos de Treinamento em Chinês Crie Conteúdo Impactante

Crie vídeos de treinamento em chinês profissionalmente com facilidade. Nosso gerador de vídeos de IA usa avatares de IA para entregar conteúdo de e-Learning envolvente rapidamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a equipes técnicas e desenvolvedores aprendendo atualizações complexas de software interno. O estilo visual e de áudio deve ser limpo e explicativo, incorporando gráficos animados para ilustrar fluxos de código e aproveitando um gerador de vídeo de IA. Destaque como o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro combinado com legendas automáticas pode garantir clareza e acessibilidade para materiais de Treinamento Interno sofisticados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos para equipes de marketing globais apresentando um novo produto, enfatizando a criação de vídeos sem esforço em diferentes regiões. O estilo visual deve ser internacional e vibrante, com áudio demonstrando suporte multilíngue através de voiceovers distintos. Este vídeo apresentaria os diversos Modelos & cenas da HeyGen e a poderosa geração de Voiceover para adaptar conteúdo facilmente para vários públicos linguísticos.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo tutorial técnico abrangente de 2 minutos voltado para desenvolvedores de plataformas SaaS integrando novos recursos, focando em uma API amigável para desenvolvedores. O estilo visual e de áudio deve ser altamente informativo, apresentando trechos de código diretos e diagramas técnicos, narrados por um avatar de IA preciso. Este vídeo ilustrará como vídeos de treinamento sofisticados podem ser rapidamente montados usando os avatares de IA da HeyGen e sua capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para documentação técnica consistente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento em Chinês

Crie vídeos de treinamento envolventes e profissionais em chinês com facilidade usando nossa plataforma alimentada por IA, simplificando seu processo de produção do roteiro à tela.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" realistas ou crie seu próprio personagem personalizado para representar sua marca em seu vídeo de treinamento.
2
Step 2
Insira Seu Roteiro em Chinês
Cole seu conteúdo de treinamento no editor. Nossa capacidade avançada de "geração de Voiceover" criará narrações em chinês com som natural para seu vídeo com a tecnologia de "texto para fala".
3
Step 3
Aprimore com Visuais & Branding
Eleve seus "vídeos de treinamento" adicionando visuais envolventes de nossa extensa biblioteca de mídia e aplicando o logotipo e esquemas de cores da sua marca usando nossos "Controles de Branding (logotipo, cores)".
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Produza instantaneamente conteúdo de treinamento de alta qualidade usando o "Editor de Vídeo de IA Fácil". Exporte seu vídeo finalizado em vários formatos, pronto para qualquer plataforma via "Redimensionamento de proporção & exportações".

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Motivacional Envolvente

Produza conteúdo motivacional envolvente para comunicações internas e treinamento de habilidades interpessoais para inspirar e elevar sua equipe de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de treinamento em vários idiomas?

A HeyGen oferece suporte robusto a vídeos multilíngues, permitindo que você gere vídeos de treinamento com avatares de IA falando vários idiomas. Essa capacidade garante que seu conteúdo educacional alcance um público global de forma eficaz através da conversão de texto em fala sem interrupções.

Os desenvolvedores podem integrar as capacidades de geração de vídeo de IA da HeyGen em suas próprias plataformas?

Sim, a HeyGen fornece uma API amigável para desenvolvedores projetada para integração perfeita, capacitando empresas a incorporar funcionalidades avançadas de gerador de vídeo de IA diretamente em seus sistemas existentes. Isso permite fluxos de trabalho de criação de vídeo personalizados e produção de conteúdo automatizada.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para avatares de IA e voz realistas?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de avatares de IA combinada com clonagem de voz de IA sofisticada para criar apresentadores altamente realistas. Nossa plataforma garante sincronização labial natural e capacidades de texto-para-fala de alta qualidade, oferecendo performances envolventes e críveis para seus vídeos.

O editor de vídeo de IA da HeyGen é fácil de usar para tarefas complexas de criação de vídeo?

A HeyGen apresenta um Editor de Vídeo de IA Fácil projetado para uso intuitivo, mesmo para projetos complexos de criação de vídeo. Nossa plataforma simplifica o processo de dar vida à sua visão criativa, permitindo a produção eficiente de conteúdo de nível profissional.

