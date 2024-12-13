O HeyGen simplifica a criação de vídeos divertidos e atraentes com AI ao oferecer uma interface intuitiva onde você pode gerar roteiros com o Gerador de Roteiros de AI e convertê-los diretamente em vídeo. Com recursos como geração de narração, legendas e proporções personalizáveis, o HeyGen torna a produção de Vídeos Infantis com AI de alta qualidade simples e eficiente.