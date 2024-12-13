A HeyGen torna fácil compartilhar momentos e seu Vídeo de Memórias da Infância em várias plataformas. Uma vez que sua criação de vídeo esteja completa, você pode exportá-la em formato MP4 de alta qualidade, perfeito para plataformas como redes sociais. Isso garante que sua bela celebração de marcos e crescimento do filho esteja pronta para ampla divulgação com família e amigos.