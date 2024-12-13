Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de treinamento de IA ideal para produzir vídeos de treinamento em segurança profissionais e em conformidade, incluindo aqueles para segurança no local de trabalho. Sua interface amigável combinada com geração poderosa de texto-para-vídeo e modelos profissionais garante conteúdo de alta qualidade e relevante para treinamento de conformidade.